Stále nenastal posun v rokovaniach o bratislavskej Poliklinike Tehelná

Bratislava 6. augusta (TASR) - Ani po takmer deviatich mesiacoch od zrušenia verejnej súťaže na odpredaj Polikliniky Tehelná v bratislavskom Novom Meste nie je posun v rokovaniach medzi hlavým mestom a spoločnosťou MH Manažment. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla manažérka komunikácie a marketingu spoločnosti Andrea Devánová. Magistrát si podľa nej stále neprevzal ani poklady, ktoré si vyžiadal ešte vlani v decembri. Odpoveď ani ponuka neprišla doteraz ani od mestskej časti.



"MH Manažment vyvinul maximálne úsilie, no zatiaľ neprišla žiadna odpoveď ani ponuka zo strany magistrátu ani zo strany mestskej časti," povedala Devánová s tým, že vo februári a máji sa uskutočnili k tejto téme dve stretnutia.



Podľa Devánovej požiadal pritom bratislavský magistrát o spracovanie podkladov priamo Polikliniku Tehelná ešte v decembri 2022. "Avšak doteraz si ich neprevzal a príslušní zamestnanci nekomunikujú," poznamenala. Pripomenula tiež, že to bola práve samospráva, ktorá prejavila záujem o rokovanie počas vtedy prebiehajúcej súťaže. Spoločnosť aj preto približne dva týždne pred uplynutím lehoty predmetnú súťaž zrušila.



Verejná obchodná súťaž na predaj polikliniky sa pred vlaňajšími spojenými samosprávnymi voľbami stala aj témou niektorých kandidátov. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla vyvolával predaj budovy obavy, že by sa dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v tejto časti mesta mohla zhoršiť. Zachovanie zdravotníckej funkcie polikliniky označil po stretnutí s vtedajším ministrom zdravotníctva za kľúčové.



Podobné obavy vyjadril aj vtedy dosluhujúci starosta Nového Mesta a kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý. Pripomenul, že od začiatku upozorňovali na dôležitosť zachovania polikliniky ako spádovaného zdravotníckeho zariadenia pre viac ako 20.000 ľudí. Tému neobišiel ani v tom čase novozvolený starosta Nového Mesta Matúš Čupka. "Teraz je na nás volených zástupcoch, aby sme čo najskôr našli zmysluplnú víziu pre polikliniku. A zachovali ju ako centrum verejnoprospešných služieb slúžiace širokému okoliu," napísal na sociálnej sieti Čupka.



Hlavné mesto ani mestská časť zatiaľ na otázky TASR nereagovali.



Verejná súťaž na predaj polikliniky bola vyhlásená vlani začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Rezort hospodárstva, pod ktorý MH Manažment spadá, totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať. Najmä však zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Budova si vyžaduje investície do rekonštrukcie. Len na urgentnú sanáciu treba približne milión eur.



MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, viackrát deklaroval, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná.



Súťaž bola v novembri nakoniec zrušená z dôvodu nízkeho záujmu, ako aj z dôvodu, že spoločnosť MH Manažment vstúpila do rokovaní na úrovni samosprávy. Ak k dohode nedôjde a nenájde sa spoločné riešenie, spoločnosť vtedy uviedla, že súťaž bude obnovená.