Stále nie je známe, či sa hala pri zvolenskej univerzite dočká obnovy

Zvolen 19. júna (TASR) – Stále nie je známe, či sa rozostavaná a nedokončená športová hala pri Technickej univerzite vo Zvolene dočká obnovy. Stavebné práce prerušili v roku 2004 pre nedostatok peňazí a odvtedy priestor chátra. Univerzita však predpokladá, že peniaze na jej obnovu by sa mohlo podariť získať.



Ako pre TASR poznamenala hovorkyňa Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) Ľubica Benková, pre školu toto dedičstvo predstavuje finančnú záťaž. "Očakávame, že v rokoch 2023 až 2027 by mali byť predovšetkým zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR získané zdroje pre rekonštrukciu predmetnej budovy," zdôraznila.



Podľa nej v minulosti pripravili projekt na rekonštrukciu športovej haly. Vzniknúť z nej mal vedecký park univerzity. "Pre nedostatok finančných zdrojov sa projekt neuskutočnil," konštatovala s tým, že v objekte mali byť tímy pre riešenie problematiky v reťazci les, drevo a ekológia.



Materiál, ktorý je verejnosti dostupný na internete, uvádza, že výstavba športovej haly sa začala v roku 2002. Okrem univerzity za ňou stáli aj ministerstvo školstva a mesto Zvolen. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom stanovisku pre TASR potvrdilo, že s TUZVO a mestom Zvolen podpísali v roku 2001 zmluvu o združení finančných prostriedkov na výstavbu športovej haly Lanice. Celková suma investície bola dohodnutá na vtedajších 180.000.000 slovenských korún. Z toho rezort školstva mal poskytnúť 37 percent, univerzita 46 percent a mesto 17 percent. Ministerstvo tvrdí, že pre tento projekt tak poskytlo 67.347.000 slovenských korún.



Hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška v súčasnosti pre TASR zhrnul, že samospráva v minulosti uvoľnila finančné prostriedky, aby pomohla Technickej univerzite s financovaním výstavby športovej haly. "O to viac nás mrzí, že sa projekt napokon nepodarilo dokončiť a ostal z neho len rozostavaný skelet," dodal.



Podľa materiálu výstavba a aj následné analýzy v minulosti ukázali, že investícia bola nielen po stránke technickej, technologickej, ale najmä ekonomickej podcenená. "Výsledkom toho je, že ju nebolo možné dokončiť z disponibilných zdrojov univerzity, ani zo zdrojov subjektov výstavby," pripomína materiál s tým, že možnú likvidáciu stavby v minulosti považovali za nehospodárnu.