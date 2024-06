Stále viac Čechov plánuje investovať do bývania pri mori

Praha 8. júna (TASR) - Počet Čechov, ktorí sa chystajú investovať peniaze do nehnuteľností v zahraničí, skokovo rastie. V súčasnosti takýto záujem prejavuje iba 5 % investorov, v nasledujúcich dvoch rokoch však už chce nehnuteľnosť v cudzine kúpiť každý piaty. Dôvodom je vysoká cena realít v Česku. Vyplýva to z májového prieskumu spoločnosti Ipsos, podľa ktorej tvoria nehnuteľnosti 34 % zo všetkých investícií. Informoval o tom server iDNES.cz.



"Do nehnuteľností začínajú investovať aj ľudia s nižším stredným príjmom," povedal Michal Straka z Ipsos. Zatiaľ čo predtým boli investície do nehnuteľností doménou ľudí s vyšším a stredným príjmom, najnovšie sa o tento druh investícií usilujú aj ľudia s čistým príjmom do 20.000 Kč (813,77 eura).



Spolu s tým rastie aj počet ľudí, ktorí výhľadovo zvažujú nehnuteľnosti v zahraničí. K týmto úvahám ich vedie predstava, že v Česku sú nehnuteľnosti drahšie než v cudzine.



Najčastejšie sa Česi obzerajú po apartmánoch a domoch v Španielsku, kde by chcelo investovať 25 % z nich. Zhruba 11 % uvažuje o druhom bývaní v Chorvátsku. Približne 7 % obyvateľov Česka zaujímajú investičné príležitosti v Taliansku a ďalších 7 % na Bali. To ukazuje, že dojazdová vzdialenosť nemusí byť rozhodujúcim faktorom. Pre českých investorov je však zásadné to, či je daná lokalita vnímaná ako bezpečná.



"Mladšie ročníky medzi vekom 20 a 30 rokov prestávajú byť chalupármi, ako bola generácia ich rodičov. Radšej volia predĺžené víkendy v zahraničí," povedal Martin Novák z poradenskej spoločnosti Broker Consulting. Pre nich má potom zmysel zabezpečiť si v cudzine aj nehnuteľnosť.



Práve možnosť využiť bývanie v zahraničí na vlastnú rekreáciu je jedným z lákadiel, prečo sa Česi pre nákup nehnuteľnosti v zahraničí rozhodnú. Ako dôvod to uvádza 15 % z tých, ktorí kúpu nehnuteľnosti v cudzine zvažujú. Len približne pre 5 % je dôvodom zabezpečenie bývania na starobu alebo vidina budúceho predaja, ktorý môže priniesť vyšší výnos než predaj nehnuteľnosti v Česku.



(1 EUR = 24,577 CZK)