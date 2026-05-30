Stále viac vodičov v Nemecku prechádza na elektromobily
Údaje spoločnosti HUK Coburg sa vzťahujú výlučne na plne elektrické batériové vozidlá, pričom zahŕňajú aj nákupy použitých áut.
Autor TASR
Coburg 30. mája (TASR) - Stále viac majiteľov vozidiel so spaľovacím motorom v Nemecku sa rozhoduje pre kúpu elektromobilu. Podiel vodičov, ktorí sa rozhodli vymeniť spaľovací motor za vozidlo s batériovým pohonom, bol v prvom štvrťroku tohto roka vyšší ako kedykoľvek predtým. Podľa údajov poisťovne HUK Coburg dosiahol 7,5 %, čím prekonal doterajší rekord z roku 2022 na úrovni takmer 7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V marci, teda po začiatku vojny medzi USA a Iránom, ktorá vyhnala ceny benzínu prudko nahor, sa tento ukazovateľ vyšplhal až na 8,9 %. Čísla vychádzajú z interných údajov spoločnosti HUK Coburg, ktorá je s takmer 14,5 milióna poistených vozidiel lídrom na nemeckom trhu. Vo vzťahu k elektromobilite sa prejavujú výrazné generačné rozdiely. V prípade vodičov mladších ako 40 rokov bola miera prechodu na elektrické autá takmer dvojnásobne vyššia ako priemer za celý rok 2025.
Údaje spoločnosti HUK Coburg sa vzťahujú výlučne na plne elektrické batériové vozidlá, pričom zahŕňajú aj nákupy použitých áut. Medzi novými elektromobilmi, ktoré poisťovni v 1. štvrťroku nahlásili ich súkromní majitelia, jednoznačne dominujú zahraničné značky. Z domácich výrobcov sa do prvej desiatky dostal len Opel. Jednotkou bola česká dcéra skupiny Volkswagen Škoda, nasledovaná americkou Teslou, ktorej predajné čísla sa po slabom minulom roku opäť zotavili.
