StáleMámeChuť: Situácia v gastroslužbách je každým dňom kritickejšia

Bratislava 10. decembra (TASR) - Situácia v sektore gastroslužieb je každým dňom kritickejšia a stále viac prevádzok je v zúfalej situácii, ktorú nedokážu bez pomoci štátu riešiť. Uviedlo to v stanovisku 13 združení a iniciatíva podnikateľov a dodávateľov v gastrosektore zastrešených v platforme #StáleMámeChuť v reakcii na sprísnené protiepidemické opatrenia, ktoré v stredu (9. 12.) oznámila vláda. Podľa opatrení vlády sa fungovanie terás v reštauráciách od piatka (11. 12.) zakáže. Jedlo budú môcť vydávať už len so sebou.



Najnovší zákaz využitia vonkajších terás je podľa platformy už len ďalšou ranou pre ochromený sektor stravovacích služieb. Vzhľadom na to, že gastroprevádzky sa snažia udržať zamestnanosť, kým sa dá, malé tržby z terás im aspoň čiastočne, aj keď stále nedostatočne, pomohli pokryť náklady na mzdy a prevádzku. Aj o tieto tržby však teraz prídu.



Gastro akútne potrebuje podľa platformy okamžitú finančnú pomoc od štátu, ktorá musí v najbližších dňoch prísť na účty reštaurácií, inak postupne skrachujú. Oznámená pomoc je podľa ich slov nielen nedostatočná alebo stále nedostupná – príspevok na nájom podmieňuje zapojenie majiteľa budovy a ohlásená schéma pomoci na podporu cestovného ruchu ani niekoľko týždňov od zavedenia obmedzení gastrosektora stále nie je k dispozícii.



Podľa platformy #StáleMámeChuť je potrebné následne pripraviť ďalšiu cielenú podporu obnovy sektora. Pravidlá platné pre sektor gastroslužieb sú v porovnaní s ostatnými odvetviami neúmerne prísne a pre veľkú časť sektora môžu byť likvidačné.



Platforma sa dištancuje od otvárania niektorých reštaurácií napriek platným zákazom. Zároveň si uvedomuje, že tieto reakcie sú prejavom absolútneho zúfalstva a frustrácie, ako aj výsledkom zmätočnej komunikácie a nedostatočnej pomoci zo strany vládnych inštitúcií, ktoré znemožnili prevádzkarom zarábať si na živobytie.



V rámci platformy #StáleMámeChuť sa spojili podnikatelia, ktorí bojujú za záchranu gastrosektora na Slovensku v rámci etablovaných záujmových združení alebo prostredníctvom nových iniciatív. Tieto organizácie, napriek zdanlivo bezvýchodiskovej situácii, "majú stále chuť" hľadať účinné riešenia pre problémy, ktoré slovenským reštauráciám, kaviarňam a pohostinstvám prináša koronakríza. Prostredníctvom dialógu s predsedom vlády a relevantnými ministerstvami chcú spoločne hľadať účinné formy pomoci pre gastrosektor. Chcú veriť, že vecný prístup a slušnosť je tá správna cesta.



Platforma #StáleMámeChuť na pondelok (14. 12.) plánuje tlačovú konferenciu, kde predstaví konkrétne návrhy vláde, ktoré by mohli gastrosektor zachrániť pred likvidáciou a 94.000 zamestnancom sektora gastroslužieb a na nich naviazaných odvetví pomohli zachovať živobytia.



Pod stanoviskom sú uvedené Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, iniciatíva Zachráňme gastro, Pomáhame si - gastro v korone, Pomoc pre gastro, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, ako aj Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska.