Stančík odmieta slová Sulíka o ochote platiť za ruský plyn v rubľoch

Bratislava 3. apríla (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Andrej Stančík (OĽANO) sa ohradil voči slovám ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), že ak to bude nevyhnutné, malo by Slovensko platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch. Stančík poukázal na správy o masakroch ukrajinských civilistov a podčiarkol potrebu jednotného, jasného postoja v rámci Európskej únie.



"Slová Richarda Sulíka si okamžite všimli ruské médiá, ktoré ich šíria ako proruskú propagandu. Chápem, že sa Richard Sulík ako minister hospodárstva snaží zaistiť dodávky plynu, no tento výrok je školáckou chybou a podkopáva spoločný postoj EÚ v týchto náročných časoch," skonštatoval Stančík. Podobne to vníma aj šéf mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO). Upozornil vládnych predstaviteľov, aby si dávali pozor na výroky.



Sulík v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 označil aktuálnu požiadavku Ruska na platenie dodávok plynu v rubľoch za porušenie uzatvorených zmlúv. Skonštatoval však, že tento plyn Slovensko potrebuje a ak to bude nevyhnutné, mali by sme platiť v rubľoch. Upozornil, že hoci sa končí vykurovacia sezóna, plyn vo veľkom potrebuje aj slovenský priemysel.