Standard & Poor's potvrdila Británii úverový rating na úrovni AA

Londýn 26. apríla (TASR) - Agentúra Standard & Poor's (S&P) v piatok (24. 4.) v noci potvrdila dlhodobý úverový rating Spojeného kráľovstva na úrovni AA so stabilným výhľadom. Ocenila tak kroky, ktoré vláda podnikla, aby ekonomike pomohla prekonať šoky z pandémie nového koronavírusu.



Úverová známka AA je tretia najlepšia v rámci S&P a signalizuje, že Británia je emitent vysokej kvality. "Úrady Spojeného kráľovstva zaviedli celý rad opatrení, od fiškálnych, menových a regulačných nástrojov, na zmiernenie vplyvu pandémie na hospodárstvo," uviedla ratingová agentúra.



"Očakávame, že v roku 2020 sa britská ekonomika zníži o 6,5 % a verejné financie sa zhoršia, než sa v nasledujúcich rokoch skonsolidujú, keď sa hospodárstvo zotaví," uviedla S&P vo vyhlásení. "Potvrdzujeme naše ratingy na úrovni AA/A-1 +. Výhľad je stabilný," dodala.



Agentúra však varovala, že táto známka bude vystavená tlaku, ak bude hospodárske oživenie slabšie, ako sa očakáva, v dôsledku čoho bude náročnejšie skonsolidovať verejné financie. K tomu by mohlo dôjsť, ak Británia stratí voľný prístup na európske trhy a jej vývoz tovaru a služieb na bude podliehať clám a ak sa libra dostane pod tlak.



Británia v súčasnosti rokuje o dlhodobej obchodnej dohode s Európskou úniou po vystúpení z bloku na konci januára 2020. S&P však zároveň uviedla, že ak si v rámci rokovaní s Bruselom kľúčové britské sektory, ako sú služby, udržia prístup na európske trhy bez ciel alebo necolných prekážok, mohlo by to viesť k zlepšeniu jej ratingu.