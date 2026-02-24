< sekcia Ekonomika
Štandardné dodávky elektriny Ukrajine prúdia podľa údajov SEPS naďalej
Vlani Slovensko na Ukrajinu vyviezlo 2,955 terawatthodiny (TWh) elektrickej energie, čo je asi desatina z celkovej domácej výroby elektriny.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Cezhraničné prenosy elektriny na Ukrajinu pokračovali v utorok dopoludnia naďalej bez obmedzenia. V utorok ráno dosahoval prenesený výkon až takmer 600 megawattov, neskôr sa znížil. Vyplýva to z údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). Na štandardný vývoz elektriny na Ukrajinu sa nevzťahuje pondelňajšie (23. 2.) rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o prerušení núdzových dodávok. Tie slúžia v prípade akútnych problémov na vyrovnanie ponuky a dopytu po elektrine, keď hrozí zrútenie siete.
Vlani Slovensko na Ukrajinu vyviezlo 2,955 terawatthodiny (TWh) elektrickej energie, čo je asi desatina z celkovej domácej výroby elektriny. Jednoznačne najväčším odberateľom je ale Maďarsko, kde vlani smerovalo 14,741 TWh elektriny. Na Slovensko sa zároveň doviezlo takmer 16 TWh elektriny z Česka a z Poľska. Vlastné exportované prebytky tak tvorili iba približne 2,3 TWh.
