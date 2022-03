Stanica v Jelšave začala biometán vtláčať do distribučnej siete SPP

Jelšava 7. marca (TASR) – Bioplynová stanica (BPS) v Jelšave v okrese Revúca začala po niekoľkoročných prípravách ako prvá na Slovensku vtláčať biometán do distribučnej siete Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Aktuálne sa uskutočňuje kolaudačné konanie technologického procesu, následne prejde jelšavská BPS zo skúšobnej do trvalej prevádzky. TASR o tom za BPS Jelšava informovala Anna Pribolová.



Skúšobná prevádzka jelšavskej BPS bola spustená v novembri minulého roka, nevyhnutná bola z dôvodu odskúšania technológie, ktorá je na Slovensku v danej podobe použitá prvýkrát. "Testovala sa z hľadiska jej funkčnosti, kompatibility a vzájomnej diaľkovej komunikácie so systémom kontroly množstva a kvality vtláčaného biometánu. Táto je priamo napojená na dispečing distribučnej spoločnosti," vysvetlila Pribolová.



BPS v Jelšave prevádzkuje spoločnosť PM, ktorá svoju kapacitu rozšírila o technologické zariadenie na úpravu bioplynu, ktorej výsledným produktom je biometán. Stanica vyrába biometán i z biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je možné spracovávať bez hygienizácie, prevádzkovateľ však chce v tomto roku začať používať aj ostatný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Na tento účel preto buduje potrebné hygienizačné zariadenie.



"Túto úpravu má stanica projekčne zakomponovanú vo svojom výrobnom procese a na hygienizáciu bude používať teplo získané z vlastného technologického procesu výroby. Tento postup zaručuje dodržanie hygienických nárokov na digestát," dodala Pribolová.



Na Slovensku bolo doposiaľ postavených 108 BPS vyrábajúcich elektrickú energiu a teplo, no po rozšírení by mohli vyrábať i biometán. Podľa Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA) Slovensko v počte BPS za okolitými štátmi zaostáva a výrazne je pozadu aj s transformáciou bioplynu na biometán. Využitie biometánu bude navyše podľa SBA potrebné pre splnenie emisných cieľov Európskej únie, ku ktorým sa Slovenská republika v minulosti zaviazala.



"Zloženie biometánu je takmer identické so zemným plynom, ale na rozdiel od tohto fosílneho paliva sa vyrába z lokálnych obnoviteľných surovín alebo priamo z odpadov a jeho výroba je tak trvalo udržateľná. Výstupnou surovinou z BPS je aj digestát, ktorý sa využíva ako sekundárny zdroj živín pre poľnohospodársku pôdu a uzatvára tak kolobeh živín, ktoré sa znova dostávajú do pôdy," vysvetlil podpredseda SBA Ľubor Drienovský.