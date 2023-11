Stanjura: V diskusii o možnom zoštátnení ČEZ zatiaľ chýbajú argumenty

Praha 6. novembra (TASR) - V diskusii o tom, či by český štát mal alebo nemal získať plnú kontrolu nad energetickým podnikom ČEZ, zatiaľ chýbajú dostatočne silné argumenty, aby bolo možné rozhodnúť, uviedol v pondelok minister financií Zbyňek Stanjura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Česká vláda sa zaoberá plánmi na posilnenie kontroly nad energetickou infraštruktúrou vrátane možnej reštrukturalizácie podniku ČEZ, v ktorom má štát podiel 70 %. Stanjura v rozhovore pre český denník Hospodárske noviny uviedol, že prípadné posilnenie úlohy štátu v ČEZ nepovažuje za kľúčovú otázku pre budúcnosť českej energetiky. Podiel štátu v podniku spravuje ministerstvo financií.



Český premiér Petr Fiala prvýkrát načrtol možnosť rozšírenia kontroly nad spoločnosťou ČEZ v polovici roka 2022, teda v čase prudkého nárastu cien energií po ruskej invázii na Ukrajinu. Ide o vážne rozhodnutie, ktoré by sa nemalo robiť pod tlakom a je dobré, že vláda o tejto veci nerozhodla minulý rok, keď čelila mnohým nejasnostiam, dodal Stanjura. Štát si podľa ministra môže dovoliť kúpiť celý ČEZ, čo by malo jednorazový dosah na rozpočtový deficit.