Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. jún 2026Meniny má Karolína
< sekcia Ekonomika

Stano: Zavádzanie odporúčaní EK má priniesť benefity pre SR aj celú EÚ

.
Na snímke vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Európska komisia odporučila Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky.

Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Odporúčania v rámci európskeho semestra nie sú len o tom, aby Slovensko zosúladilo svoju politiku s prioritami Európskej komisie (EK), ich zavádzanie má v prvom rade pomôcť posilniť rozvoj samotnej krajiny. V súvislosti s odporúčaniami, ktoré EK zverejnila v stredu, to uviedol vedúci Zastúpenia EK v Bratislave Peter Stano.

Je to aj o zdieľaní zodpovednosti, lebo silné Slovensko prispieva k sile EÚ ako takej. V prípade SR na toto všetko idú aj nemalé prostriedky z fondov EÚ, čo je tiež výraz európskej solidarity, lebo sa nám na to skladajú daňoví poplatníci iných krajín. Takže vlastne robíme službu sebe a robíme službu aj iným, najmä za peniaze tých iných,“ skonštatoval.

Európska komisia odporučila Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. „Slovensko potrebuje štrukturálny upgrade. Potrebuje podporiť podnikateľské prostredie a jeho zlepšenie. Potrebuje investície a viac investícií do výskumu a inovácií a do čistých energií. A potrebuje spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh,“ zhrnul odporúčania Stano.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka