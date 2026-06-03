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Stano: Zavádzanie odporúčaní EK má priniesť benefity pre SR aj celú EÚ
Európska komisia odporučila Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Odporúčania v rámci európskeho semestra nie sú len o tom, aby Slovensko zosúladilo svoju politiku s prioritami Európskej komisie (EK), ich zavádzanie má v prvom rade pomôcť posilniť rozvoj samotnej krajiny. V súvislosti s odporúčaniami, ktoré EK zverejnila v stredu, to uviedol vedúci Zastúpenia EK v Bratislave Peter Stano.
„Je to aj o zdieľaní zodpovednosti, lebo silné Slovensko prispieva k sile EÚ ako takej. V prípade SR na toto všetko idú aj nemalé prostriedky z fondov EÚ, čo je tiež výraz európskej solidarity, lebo sa nám na to skladajú daňoví poplatníci iných krajín. Takže vlastne robíme službu sebe a robíme službu aj iným, najmä za peniaze tých iných,“ skonštatoval.
Európska komisia odporučila Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. „Slovensko potrebuje štrukturálny upgrade. Potrebuje podporiť podnikateľské prostredie a jeho zlepšenie. Potrebuje investície a viac investícií do výskumu a inovácií a do čistých energií. A potrebuje spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh,“ zhrnul odporúčania Stano.
„Je to aj o zdieľaní zodpovednosti, lebo silné Slovensko prispieva k sile EÚ ako takej. V prípade SR na toto všetko idú aj nemalé prostriedky z fondov EÚ, čo je tiež výraz európskej solidarity, lebo sa nám na to skladajú daňoví poplatníci iných krajín. Takže vlastne robíme službu sebe a robíme službu aj iným, najmä za peniaze tých iných,“ skonštatoval.
Európska komisia odporučila Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. „Slovensko potrebuje štrukturálny upgrade. Potrebuje podporiť podnikateľské prostredie a jeho zlepšenie. Potrebuje investície a viac investícií do výskumu a inovácií a do čistých energií. A potrebuje spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh,“ zhrnul odporúčania Stano.