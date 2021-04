Stanovisko teplární by už pri stavbe zdrojov tepla nemalo byť záväzné

Bratislava 24. apríla (TASR) – Teplárne, ktoré zabezpečujú centralizované zásobovania teplom, by už nemali mať právo zastaviť stavebné konanie pri povoľovaní výstavby nových zdrojov tepla na vymedzenom území. Po novom by mali byť iba účastníkmi stavebného konania. Vyplýva to z novely zákona o tepelnej energetike, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslancov.



"Hlavným cieľom návrhu zákona je naplniť Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024," uviedli poslanci v dôvodovej správe k predloženej novele. To v časti s názvom Energetika uvádza, že sa vláda zameria na riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám energií.



Namiesto aktuálne platnej úpravy, podľa ktorej je dodávateľ tepla pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území podľa stavebného zákona dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné, by mal byť v prípade schválenia novely držiteľ povolenia na rozvod tepla, ktorý zabezpečuje centralizované zásobovania teplom, už iba účastníkom konania.



Okrem zrušenia práva veta pre teplárenské spoločnosti v prípade povoľovania výstavby iných zdrojov tepla na vymedzenom území navrhujú poslanci aj spresnenie terminológie jednotlivých teplárenských zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla.