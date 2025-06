Stanovská spokojná s úvodom sezóny

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenskí vodní slalomári majú za sebou prvé dve podujatia nového ročníka Svetového pohára. Najvýznamnejšie úspechy zatiaľ dosiahla ženská časť družstva, hlavne Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová. Obe chcú v nastolenom trende a v pozitívnych výsledkoch pokračovať, najbližšie sa predstavia v rámci seriálu v Prahe (27. - 29. júna).



Stanovská odštartovala sezónu Svetového pohára najlepším možným spôsobom, v španielskom La Seu sa stala celkovou víťazkou v disciplíne K1, čím ukončila takmer sedemročné čakanie na prvenstvo. Vo francúzskom Pau následne pridala dvanástu priečku v C1. „Úvodná časť novej sezóny si myslím, že dopadla na výbornú. Hneď z prvého preteku si odnášam zlatú medailu, následne v druhom kole som bola opäť vo finále, avšak v druhej kategórii. Myslím si, že sa mi veľmi darilo, čo preteky, to finále,“ uviedla reprezentantka Slovenska pre Slovenskú kanoistiku.



Na prvých dvoch podujatiach sa predstavila v rôznych disciplínach, postupne si formuje pomyslený rebríček, čo jej najviac vyhovuje: „Aktuálne sa najlepšie cítim v kajaku, kde prišla aj zlatá medaila. O niečo menej komfortne sa cítim v C1-ke a kajak kros je taká väčšia hra, pretože tam jednak prichádzajú rôzne stratégie a tým, že je to kontaktný šport, tak sa dopredu nedá predvídať a predpokladať výsledok.“



Stanovská sa momentálne pripravuje pod vedením Jany Dukátovej, okrem iného účastníčky dvoch olympijských hier. „Od tréningu s Jankou Dukátovou sa zmenilo úplne všetko, moje mentálne nastavenie, radosť z tréningov a na tréningy sa ešte viac znásobila, ako tomu bolo doteraz. Myslím si, že nám naša obojstranná spolupráca veľmi vyhovuje a obe sa z nej tešíme. Viac-menej sa zmenilo úplne všetko, od môjho posedu, cez prejazdy bránok, celkové vnímanie športu, takže za mnou bola odvedená veľká robota a ešte väčšia je predo mnou,“ zhodnotila Stanovská doterajšiu spoluprácu.



Jej reprezentačnej kolegyni, Luknárovej, vyšlo hlavne prvé kolo v La Seu, kde obsadila ôsmu priečku v C1. „Prvé dve kolá Svetových pohárov hodnotím pozitívne, bola som vo finále v Seu a tesne za finále v Pau. Myslím si, že obe jazdy ukázali, že patrím do top desiatky, takže určite bude cieľom dostať sa do finále aj v Prahe. Tým, že som zároveň ešte v kategórii do 23 rokov, tak ma čaká hektické obdobie, pretože po Prahe ma čakajú majstrovstvá sveta. Myslím si, že som na to pripravená,“ vyjadrila sa Luknárová. V priebežnom hodnotení je na rovnakej pozícii. „Chcela som zajazdiť, čo najlepšie a najvyššie. V tomto smere je to spokojnosť,“ dodala k doterajším výsledkom v sezóne.



Posledný júnový víkend pokračuje program Svetového pohára v Prahe, kde by radi pridali aj ďalší reprezentanti dobré výsledky. „Moje nastavenie na Prahu je určite dobré. Verím si, mám zdravé sebavedomie. Teším sa na preteky, atmosféru a verím, že to pôjde všetko podľa plánov,“ dodala na záver Stanovská.