Stansted by sa mohol stať druhým najrušnejším letiskom
Plány na zvýšenie kapacity cestujúcich o takmer 20 miliónov ročne do roku 2040 vyčíslili na 1,1 miliardy libier (1,26 miliardy eur). Stansted v súčasnosti obsluhuje lety do 40 krajín.
Autor TASR
Londýn 19. decembra (TASR) - Plánovací výbor okresu Uttlesford v anglickom grófstve Essex schválil plány na rozšírenie letiska Stansted, ktoré by sa mohlo stať druhým najrušnejším v Spojenom kráľovstve. Letisko asi 50 kilometrov severovýchodne od centra Londýna v roku 2025 odbaví približne 30 miliónov cestujúcich. TASR o tom píše podľa webu The Independent.
V súčasnosti je Stansted štvrtým najrušnejším letiskom v Spojenom kráľovstve a po jeho rozšírení sa počíta až s 51 miliónmi cestujúcich. Pre porovnanie, najrušnejšie britské letisko Heathrow v roku 2024 odbavilo 83,9 milióna cestujúcich, Gatwick na druhom mieste približne 42 miliónov cestujúcich.
Súčasťou rozvoja nie sú nové pristávacie dráhy. Vlastník lokality, spoločnosť Manchester Airports Group, chce zabezpečiť priestor pre väčšie lietadlá a s tým súvisiace zázemie dokončené o dva až tri roky. V rámci nových plánov sa očakáva vytvorenie približne 4500 nových pracovných miest.
Plány na zvýšenie kapacity cestujúcich o takmer 20 miliónov ročne do roku 2040 vyčíslili na 1,1 miliardy libier (1,26 miliardy eur). Stansted v súčasnosti obsluhuje lety do 40 krajín.
Kritické pripomienky sa týkali najmä obáv z hluku a vedenie letiska Stansted na ne reagovalo, že všetky vyjadrenia týkajúce sa rozšírenia boli „starostlivo“ zvážené. Podľa výkonného riaditeľa letiska Garetha Powella pôjde o „dlhodobý udržateľný rast letiska London Stansted, ktoré bude môcť maximalizovať plný potenciál existujúcej dráhy.
