Stará Ľubovňa chce vybudovať cyklotrasu do Novej Ľubovne

Stará Ľubovňa 17. januára (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa plánuje vybudovať novú cyklotrasu smerom na Novú Ľubovňu. Primátor Ľuboš Tomko informoval, že nedávno podali žiadosť o dotáciu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko Slovensko 2021 - 2027. Projekt je súčasťou budovania medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11.



Obojsmernú cyklotrasu na úseku Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa chcú postaviť pozdĺž toku rieky Jakubianka. "Navrhovaná cyklistická komunikácia na ľavom brehu rieky bude mať dĺžku 2,5 kilometra. Mesto Nowy Sącz, partner projektu, plánuje vybudovať cyklotrasu na úseku most na ulici Podmlynie po Ogrodowu ulicu s celkovou dĺžkou 0,65 kilometra," uviedol primátor. Dodal, že celkové rozpočtované výdavky projektu sú viac ako 1,24 milióna eur.



Stará Ľubovňa pritom nie je jediným mestom na severe Spiša, ktoré chce v regióne budovať cyklistickú infraštruktúru. Samospráva v Podolínci plánuje v tesnej blízkosti cyklotrasy v sedle Lustová vybudovať turistickú rozhľadňu a Ekoenergy zónu. Na realizáciu projektu spolu s ďalšími obcami a partnerom z Poľska predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok taktiež z programu Interreg, pričom jeho hodnota je viac ako 1,5 milióna eur. Vyšné Ružbachy plánujú v rámci neho vybudovať cyklotrasu zo sedla Lustová až do obce a Lacková chce postaviť chodník cez svoj kataster v smere do Kamienky, ktorá zas vybuduje svoju časť cyklotrasy s napojením do obce.



"Všetky spomenuté projekty majú platné povolenie na výstavbu. Ak sa podarí tento projekt zrealizovať, ostane už iba približne 900-metrový úsek cyklotrasy cez kataster obce Hniezdne, aby sa naše mesto spojilo spevnenou cyklotrasou s mestom Stará Ľubovňa. Veríme, že tento pre okres Stará Ľubovňa, ale aj pre Prešovský samosprávny kraj významný projekt nájde podporu a úspešne ho spolu s ostatnými partnermi zrealizujeme," uviedlo mesto Podolínec. Aktuálne už pracujú aj na príprave prepojenia cyklotrasou v opačnom smere na Spišskú Belú.