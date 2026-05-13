Stará Ľubovňa plánuje odkúpiť dva bytové domy na sídlisku Východ
Zámer schválili mestskí poslanci.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 13. mája (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa plánuje odkúpiť dva bytové domy na sídlisku Východ. Zámer schválili mestskí poslanci na pondelkovom (11. 5.) rokovaní zastupiteľstva. Primátor Ľuboš Tomko pre TASR potvrdil, že by tak získali 44 nájomných bytov. Súčasťou projektu je aj 12 garáží a 76 parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti.
V každom bytovom dome sa nachádzajú moderné jedno, dvoj a trojizbové byty. „Posledné nájomné byty v meste boli postavené a dané do užívania v roku 2014 a od vtedy sa neobstaral žiaden. Mesto pritom eviduje veľký, povedal by som až rekordný záujem o nájomné bývanie,“ zdôvodnil zámer primátor.
Financovanie kúpy chce samospráva zabezpečiť prostredníctvom dotácie Ministerstva dopravy SR vo výške zhruba 1,9 milióna eur, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) s nulovým úrokom na úrovni približne 3,6 milióna eur a z vlastných zdrojov mesta. Kúpna cena je pritom 6,55 milióna eur. „Vlastné spolufinancovanie je okolo 990.000 eur, čo je na úrovni 15 percent. Je to pomerne vysoká suma, avšak ide o modernejšie bývanie v energetickej triede A0+ a nie všetko je možné započítať cez ŠFRB do oprávnených výdavkov. V podstate celé jedno poschodie, kde sú pivnice, garáže, technické miestnosti, sa dostalo do neoprávnených výdavkov. Máme možnosti zobrať kontokorentný kapitálový úver a plánujeme tiež získať zdroje z odpredaja vlastného majetku,“ ozrejmil Tomko. Odkúpenie bytoviek je podľa neho viazané na úspešnosť žiadostí o dotáciu a spomínaný úver, ktoré chcú podať v najbližších dňoch. Primátor verí, že v letných mesiacoch budú vedieť odpoveď.
Podotkol, že v súčasnosti mesto eviduje takmer 170 žiadostí o nájomný byt. Predpokladaná výška nájmu za trojizbový byt vrátane energií by bola približne 450 eur mesačne. Bytovky už skolaudovali a každý byt je čiastočne vybavený. „Projekt má potenciál návratnosti, keďže nebytové priestory vedia byť taktiež predmetom nájmu a za tých 40 rokov vieme celú túto čiastku splatiť,“ dodal Tomko s tým, že mesto je na tento zámer dostatočne pripravené.
