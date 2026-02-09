< sekcia Ekonomika
Stará Ľubovňa plánuje pokračovať v rozširovaní kapacít materských škôl
Samospráva sa systematicky pripravuje na ďalšie investičné výzvy.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 9. februára (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa plánuje v tomto roku pokračovať v investíciách do rozširovania kapacít materských škôl (MŠ), modernizácie odpadového hospodárstva a rozvoja verejnej infraštruktúry. Pre TASR to uviedla projektová referentka na tamojšom mestskom úrade Emília Mariančiková. Zároveň potvrdila, že sa samospráva systematicky pripravuje na ďalšie investičné výzvy na nasledujúce roky.
Primátor Ľuboš Tomko uviedol, že hlavným cieľom je úspešne ukončiť stavebné práce na MŠ Tatranská, ktorá má elokované pracovisko na jednej zo základných škôl. „Realizácia sa začala ešte v marci 2025, pričom vďaka finančnej podpore z plánu obnovy vo výške viac ako 1,7 milióna eur rozšírime kapacity o štyri nové triedy vrátane modernizácie školskej jedálne, kuchyne a renovácie vonkajších priestorov,“ priblížil Tomko. V druhej polovici minulého roka samospráva zároveň získala finančné prostriedky rovnako z plánu obnovy vo výške 1,1 milióna eur na rozšírenie stavby a dobudovanie ďalších štyroch tried s kapacitou maximálne 75 detí.
Mesto tiež čakajú investície zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia, a to v oblasti odpadového hospodárstva, ale aj vybudovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry na podporu elektromobility v meste. „Vďaka podpore Ministerstva životného prostredia SR v rámci Programu Slovensko nás čaká ukončenie projektu mestskej spoločnosti EKOS v celkovej hodnote viac než 500.000 eur. Zahŕňa rekonštrukciu existujúceho zberného dvora, obstaranie novej techniky na zvoz a manipuláciu s odpadom a tiež nových veľkoobjemových kontajnerov,“ dodal primátor.
Ďalšia mestská spoločnosť Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 261.000 eur na zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu. Ten okrem iného zahŕňa vybudovanie desiatich uzamykateľných stojísk a rozsiahlu informačnú kampaň. Dotácia takmer 100.000 eur z Úradu vlády SR pôjde na vybudovanie ďalších kontajnerových stojísk v lokalitách osídlených marginalizovanou rómskou komunitou.
V prvej polovici roka by malo na verejne prístupných miestach pribudnúť deväť nabíjacích staníc pre elektromobily. Projekt realizovaný s finančnou podporou v rámci plánu obnovy prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR vo výške približne 150.000 eur zahŕňa inštaláciu ôsmich nabíjacích staníc striedavého prúdu a dvoch rýchlo nabíjacích staníc jednosmerného prúdu. Tie rozmiestnia na strategických miestach - v širšom centre mesta na Námestí generála Štefánika a Ulici 17. novembra, na sídliskách a v blízkosti športovísk.
Mesto začína aj s prípravou projektovej dokumentácie na výstavbu sociálnych nájomných bytov na Továrenskej ulici a vodozádržné a prírode blízke opatrenia v pešej zóne v blízkosti obchodného domu Družba. „Pracujeme na riešení dopravnej situácie týkajúcej sa prepojenia ulíc Popradská a Továrenská, Štúrova a Vansovej, či budúceho využitia administratívnej budovy na Budovateľskej ulici. V neposlednom rade plánujeme zvýšiť počet parkovacích kapacít pri cirkevnej spojenej škole a tiež rozšíriť cestu na Štúrovej ulici,“ uzatvára primátor.
