Stará tržnica dosiahla rekordnú návštevnosť: 750 000 ľudí za rok
Starú tržnicu navštívilo v roku 2025 celkovo 750 000 ľudí, čo predstavuje historicky najvyššiu návštevnosť od znovuotvorenia budovy v roku 2013.
Autor OTS
Bratislava 5. marca (OTS) - Zároveň bola otvorená pre verejnosť najviac dní v histórii súčasnej správy, ktorú zabezpečuje občianske združenie Aliancia Stará tržnica.
„Stará tržnica dnes nie je len trhoviskom – je živým centrom komunity, kultúry a verejného života v Bratislave. Rekordná návštevnosť potvrdzuje, že model správy, ktorý sme nastavili, funguje dlhodobo a bez záťaže pre mestský rozpočet,“ hovorí Marián Mazag, riaditeľ Aliancie Stará Tržnica.
Oprava drevených rámov
Celoročný program tržnice zahŕňa pravidelné sobotné trhy Trh–Piac–Markt, remeselné a dizajnové podujatia, letný festival Umenie v tržnici i Vianočnú tržnicu. V budove funguje komunitné centrum Oáza a na streche komunitná záhrada. Tržnica je tiež miestom slávnostného odovzdávania ocenení Biela vrana, CEZAAR a Dobré srdce, ako aj Európskej noci vedy. Sezónu 2025 uzavreli vypredané koncerty Richarda Müllera a Jany Kirschner.
V uplynulom roku združenie pokračovalo v investíciách do obnovy budovy: bola zmodernizovaná kotolňa, vyčistené rozvody vykurovania, vymenená vodovodná prípojka. Aktuálne sa obnovujú historické prvky vrátane drevených portálov.
Odkazy Budúcnosti by Ján Šicko - Umenie v Trznici
Skúsenosti s prevádzkou tržnice vzbudili záujem aj v zahraničí. Na pozvanie Goetheho inštitútu predstavilo združenie model správy Starej tržnice v Ankare ako konzultant v rámci programu Ecological Futures. Slovenský príklad poslúžil ako inšpirácia pri plánovaní rozvoja novo zrekonštruovanej tureckej tržnice Esat Hali.
Prehľad roka 2025 je k dispozícii aj formou plagátovej výstavy na balkóne Starej tržnice.
Komunitné centrum Oáza divadlo
