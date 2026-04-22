Stará tržnica v Bratislave inšpiruje maďarské mestá
Starostovia a riaditelia tržníc z Budapešti a Szombathely hľadali recept na úspešnú správu verejných priestorov.
Autor OTS
Bratislava 22. apríla (OTS) - Ako sa z verejného priestoru stane miesto, kde sa ľudia cítia dobre? Môže mestská tržnica fungovať bez dotácií? O týchto otázkach diskutovali zástupcovia Aliancie Stará tržnica s delegáciou maďarských samospráv, ktorá navštívila Bratislavu, aby spoznala model prevádzkovania Starej tržnice.
V sobotu 18.4.2026 privítala Aliancia Stará tržnica výpravu starostov a riaditeľov mestských tržníc z dvoch maďarských miest – Budapešti (II. obvod) a Szombathely. Delegáciu viedli Őrsi Gergely, starosta II. obvodu Budapešti, a Nemény András, primátor mesta Szombathely. Stretnutia sa zúčastnili aj Mihalik Zoltán, riaditeľ budapeštianskej tržnice Fény Utcai Piac, a Polákovics Marietta, riaditeľka tržnice v Szombathely.
Návšteva z Maďarska. Na snímku sprava: Marián Mazag, Miriam Chlpíková, Gergely Orsi, Mihalik Zoltán, Linda Kuchtová, Polákovics Marietta, dr. Nemény András.
Návštevníkov zaujímal predovšetkým model spolupráce Aliancie Stará tržnica s Magistrátom hlavného mesta a spôsob, akým sa darí prevádzkovať tržnicu bez nákladov pre mestský rozpočet. Stará tržnica je kultúrnou pamiatkou a občianske združenie doteraz investovalo do jej obnovy vyše 1,3 milióna eur. Spolupráca s mestom stojí na jednoduchom princípe: namiesto nájomného investuje Aliancia každý rok minimálne 100 000 € do technickej obnovy budovy. Okrem investícií znáša všetky prevádzkové náklady budovy – len z vlastných prostriedkov, bez dotácií.
Súčasťou programu bola diskusia o dramaturgii spoločenských a kultúrnych podujatí v Starej tržnici, ako aj o projektoch s pridanou hodnotou pre verejnosť. Hostí zaujali prevádzky ako sódovkáreň, komunitná záhrada na streche, zdieľaná dieňa Lab či keramická dielňa, v ktorých našli inšpiráciu pre rozvoj tržníc v Maďarsku.
Debata v Komunitnom centre Oáza v Starej tržnici.
Nechýbala ani návšteva prvého tohtoročného Street Food Parku – festivalu pouličného jedla, ktorý vznikol s cieľom oživiť verejný priestor a priniesť kvalitný mestský život. Na Námestí Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou sa to podarilo a dnes tento rozmer prináša na Kamenné námestie, kam sa podujatie dočasne presunulo kvôli rekonštrukčným prácam v rámci projektu Živé námestie.
Street Food Park na Kamennom námestí.
Stará tržnica je dnes medzinárodne uznávaným projektom verejno-občianskej spolupráce. V roku 2025 bola činnosť Aliancie Stará tržnica prezentovaná v rôznych krajinách Európy, čo potvrdzuje záujem zahraničných samospráv o participatívny model správy verejných priestorov.
„Naši kolegovia v Budapešti či Szombathely riešia veľmi podobné výzvy pri správe verejných priestorov ako my v Bratislave. Je skvelé vidieť, že to, čo sme vybudovali v Starej tržnici, inšpiruje aj za hranicami Slovenska," uviedol Marián Mazag, riaditeľ Aliancie Stará tržnica.
Tržnica v meste Szombathely: Szombathely Városi Vásárcsarnok.
Stará tržnica je dôkazom, že keď verejný a občiansky sektor spoja sily, vznikajú zmysluplné projekty, ktoré šetria verejné financie a zároveň obohacujú život v meste.
Viac o príbehu Starej tržnice: staratrznica.sk/sk/novinky/pribeh-starej-trznice
Účastníci stretnutia
Marián Mazag – riaditeľ Aliancie Stará tržnica
Miriam Chlpíková – administratíva, Aliancia Stará tržnica
Linda Kuchtová – manažérka Trh-Piac-Markt, Aliancia Stará tržnica
Gergely Orsi – starosta II. obvodu Budapešti
Mihalik Zoltán – riaditeľ tržnice Fény Utcai Piac, Budapešť
Polákovics Marietta – riaditeľka tržnice v Szombathely
dr. Nemény András – primátor mesta Szombathely
Tržnica v Budapešti: Fény Utcai Piac.
