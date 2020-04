Chirana Medical dodá do nemocníc 300 umelých pľúcnych ventilátorov

Stará Turá 4. apríla (TASR) – Spoločnosť Chirana Medical Stará Turá vyrobí pre slovenské nemocnice do konca júna 300 prístrojov určených na umelú pľúcnu ventiláciu. Po podpise dohody to v sobotu uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).



"V Chirane sa rozhodli štvornásobne zvýšiť produkciu, aby dokázali uspokojiť potreby Slovenska. Som veľmi rád, že sme sa dohodli. Dnes nikto z nás nevie, kto bude tým pacientom. A kto bude potrebovať v ťažkej chvíli, ktorá nás určite čaká, pľúcnu ventiláciu. Rozhodujúci prístroj na to, aby dokázal zachrániť život pacienta so zlyhávajúcimi pľúcami," povedal Matovič.



Generálny riaditeľ spoločnosti Chirana Medical Ján Brkal podotkol, že urobia všetko pre stopercentné splnenie záväzku. "V tejto mimoriadnej situácii sme sa rozhodli vyrábať dýchacie prístroje len pre Slovensko. Chceme urobiť všetko pre to, aby zvládlo túto ťažkú situáciu veľmi dobre. Naše prístroje majú unikátny režim viachladinovej ventilácie. Práve pre prípady ťažko poškodených pľúc sú najvhodnejším riešením a dokážu odventilovať aj ťažko poškodených pacientov," vysvetlil.



"Priemerná cena ventilátora, pretože sú dva typy, je zhruba 25.000 eur bez DPH. Spôsob rozdeľovania bude na základe epidemiologických dát a nedostatku ventilácií. Chcem upokojiť verejnosť, že budeme mať viac ako 1000 ventilátorov, pretože máme prediskutovaný ďalší kontrakt," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).



Doplnil, že zdravotnícky personál v nemocniciach je každodenne trénovaný prostredníctvom telemostov. "Zapojilo sa do toho 29 nemocníc. Ako minister budem vyzývať, aby sa zapojila každá jedna nemocnica a aby sa lekári a sestry postupne zdokonaľovali a naučili obsluhovať ventilátory," dodal Krajčí s tým, že čoskoro sa rozbehnú inštruktáže, aby bolo profesionálov na obsluhovanie ventilátorov v slovenských nemocniciach čo najviac.