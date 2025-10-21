< sekcia Ekonomika
Starbucks zatvoril viacero prevádzok v Rakúsku
Autor TASR
Viedeň 21. októbra (TASR) - Americká sieť kaviarní Starbucks nedávno zatvorila viacero prevádzok v Rakúsku. Podľa medializovaných informácií sa rozhodnutie týka kaviarní v Salzburgu, Linzi a Innsbrucku. Spoločnosť v utorok pre denník Kronen Zeitung uviedla, že v súčasnosti uskutočňuje „komplexnú revíziu svojho portfólia“ v Rakúsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Podľa portálu Wirtschaftscompass mal Starbucks doteraz v Rakúsku 22 pobočiek, z toho 17 v metropolitnej oblasti Viedne, a 376 zamestnancov. V obchodnom roku do konca septembra 2024 sa strata spoločnosti Starbucks Coffee Austria strojnásobila na viac ako tri milióny eur. V roku 2024 Starbucks otvoril ešte dve nové prevádzky, ktoré však „nepriniesli očakávaný výnos“, uviedla spoločnosť vo svojej výročnej správe.
Starbucks prevádzkuje na celom svete viac ako 41.000 pobočiek. Generálny riaditeľ koncernu Brian Niccol koncom septembra oznámil, že sieť v rámci reštrukturalizácie zatvorí stovky prevádzok s neuspokojivými výsledkami. Spoločnosť v tom čase uviedla, že náklady na reštrukturalizáciu dosiahnu približne jednu miliardu dolárov (860 miliónov eur).
(1 EUR = 1,1655 USD)
