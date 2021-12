Staré Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s viac ako 28 mil. eur

Bratislava 14. decembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 28 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ), keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2022. Rozpočet je vnímaný ako rozvojový.



"Rozpočet vnímam ako rozvojový. Hlavne vďaka tomu, že mestská časť aktivuje stále viac zdrojov, ktoré má k dispozícii na investovanie. Prebytky minulých období umožňujú, že môže preinvestovať značné čiastky," uviedol pre TASR prednosta miestneho úradu Martin Mlýnek.



Podľa starostky Zuzany Aufrichtovej bol rozpočet pripravený zodpovedne, svedomite a hospodárne. "Pracuje s prioritami," podotkla. Tými najväčšími sú pre nasledujúce obdobie investície do školstva, reakcie na klimatické zmeny vodozádržnými opatreniami, či investície do obnovy chodníkov, ciest i zelených plôch.



Víta tiež schválenie projektu nadstavby Základnej školy (ZŠ) Dubová, čím by celková kapacita mala narásť o deväť tried. Mestská časť sa totiž, ako mnohé iné samosprávy, borí s problémom nedostatku kapacít. "Bol z projektov, ktorý bol rozpočtovaný aj v minulom roku, ale čakali sme na rozhodnutie MIRRI, ktorý z operačného programu preniesol prostriedky na výstavbu škôl v Bratislavskom kraji," doplnila Aufrichtová. Projekt, ktorý dostal podporu viac ako 2,5 milióna eur, sa bude realizovať v roku 2022.



Najviac financií, viac ako 13,9 milióna eur, pôjde na oblasť vzdelávania. Na sociálne služby je alokovaných viac ako 3,2 milióna eur, na oblasť životného prostredia poputuje viac ako 1,9 milióna eur. Na cestnú dopravu by malo ísť viac ako 1,44 milióna eur a na kultúru viac ako milión eur.