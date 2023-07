Staré Mesto hospodárilo vlani s prebytkom vyše 2,9 milióna eur

Bratislava 4. júla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 2,9 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2022, ktorý schválili poslanci na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Finančné prostriedky presunú do rezervného fondu, fondu na obnovu škôl a školských zariadení a do fondu rozvoja bývania mestskej časti.



"Po vyčerpávajúcom pandemickom období sú samosprávy výrazne zasiahnuté vysokou infláciou, zvýšenými cenami tepla a energií, ako aj pretrvávajúcim konfliktom na Ukrajine. Je výzvou hospodáriť efektívne a zároveň investovať a rozvíjať mestskú časť podľa stanovených kritérií," uviedla pre TASR Martina Karmanová z referátu komunikácie s verejnosťou miestneho úradu.



Práve spomínanými vonkajšími faktormi vrátane vládnych opatrení bol v značnej miere ovplyvnený vlaňajší rozpočet mestskej časti. Tieto skutočnosti sa odzrkadlili aj na vývoji príjmov, ktoré sa samospráve podarilo naplniť v porovnaní s rozpočtom na 94,77 percenta. V rámci výdavkov investovala mestská časť najmä do oblasti vzdelávania, životného prostredia, sociálnych vecí a kultúry.



V rámci realizovaných projektov vyzdvihuje mestská časť napríklad vybudovanie Denného centra pre seniorov G52 na Grösslingovej ulici či začiatok budovania nadstavby Základnej školy Dubová, na ktorú dostala grant vo výške viac ako 2,5 milióna eur. Medzi projektmi spomína aj rekonštrukcie tried, dobudovanie II. etapy cyklotrasy na Blumentálskej ulici či obnovu detského ihriska v Sľubekovej záhrade. Rovnako tak rekonštrukciu Soferových schodov spájajúcich Zámockú a Svoradovu ulicu i komplexnú rekonštrukciu Konventnej ulice, kde práce finalizujú.



"Prioritou samosprávy naďalej ostávajú investície a cielené rekonštrukcie v oblasti školstva, rozvoj a udržanie kvalitných sociálnych služieb. Ako aj tvorba pestrého kultúrneho programu a dôstojný verejný priestor," poznamenala Karmanová.