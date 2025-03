Starmer a Trump hovorili o pokroku na rokovaniach o obchodnej dohode

Londýn 24. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer telefonicky diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o "pokroku" pri rokovaniach o obchodnej dohode medzi oboma krajinami. Uviedol to v utorok úrad premiéra na Downing Street. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Neskoro večer v nedeľu (23. 3.) mali obaja lídri "krátku diskusiu o dosiahnutom pokroku v súvislosti s dohodou o ekonomickej prosperite", uviedol úrad. Britské médiá medzitým informovali, že vláda zvažuje zrušenie dane pre technologických gigantov v snahe odvrátiť riziko amerických ciel.



Downing Street neinformovala, či sa počas rozhovoru hovorilo aj o znížení dane z digitálnych služieb, uviedla len, že Spojené kráľovstvo uzavrie iba takú dohodu, ktorá bude "v národnom záujme". "Budeme naďalej dbať na to, aby podniky platili svoj spravodlivý podiel na dani vrátane podnikov v digitálnom sektore," uvádza sa vo vyhlásení.



USA sú najväčším obchodným partnerom Británie, ktorá dúfala, že po odchode z Európskej únie v roku 2020 podpíše so Spojenými štátmi dohodu o voľnom obchode, ale rozhovory rýchlo stroskotali.



Predpokladá sa, že úradníci teraz diskutujú o oveľa menšej dohode, ktorá môže byť prispôsobená špecifickým odvetviam, ako sú technológie a umelá inteligencia.