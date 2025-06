Starmer: Obchodnej dohode s USA už nestojí v ceste žiadna prekážka

Londýn 13. júna (TASR) - Dokončeniu obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom s USA už nestojí v ceste žiadna prekážka, vyhlásil v piatok britský premiér Keir Starmer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Americký prezident Donald Trump a Starmer sa 8. mája dohodli na znížení ciel na dovoz automobilov a ocele zo Spojeného kráľovstva do USA, pričom Británia súhlasila so znížením ciel na hovädzie mäso a etanol. Hoci Spojené kráľovstvo bolo prvé, ktoré dosiahlo novú obchodnú dohodu s Trumpovou administratívou, podrobnosti ešte zúčastnené strany ponechali na ďalšie rokovania.



O uvedení dohody do praxe v utorok rokoval britský minister obchodu Jonathan Reynolds s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom. Vo štvrtok (12. 6.) na otázku, či do konca týždňa budú k dispozícii nové informácie, Reynolds odpovedal, že v to pevne dúfa. „V implementácii nie je nič neočakávané, a tak nemáme žiadne prekážky,“ povedal Starmer. „Sme na konci tohto procesu a dúfam, že sa nám ho teraz podarí dokončiť pomerne skoro,“ dodal.