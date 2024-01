Starosta Londýna vyzýva na upevnenie hospodárskych vzťahov s EÚ

Londýn 11. januára (TASR) - Starosta Londýna Sadiq Khan vyzval na upevnenie hospodárskych vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Britská ekonomika len v uplynulom roku v dôsledku brexitu stratila približne 140 miliárd libier (162,75 miliardy eur), povedal vo štvrtok Khan, pričom odkázal na štúdiu, ktorú si nechala vypracovať londýnska radnica. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Krajina naliehavo potrebuje vybudovať užší vzťah s EÚ, aby zastavila svoj úpadok, povedal Khan, ktorý sa bude ako kandidát opozičnej Labouristickej strany tento rok v máji uchádzať o znovuzvolenie do tretieho funkčného obdobia. "Je zrejmé, že brexit nefunguje", zdôraznil. Tvrdý brexit, na ktorý sa krajina vydala, podľa neho tlačí ekonomiku nadol a zvyšuje životné náklady.



Aktuálny prieskum verejnej mienky z dielne inštitútu Opinion pre nedeľník Observer naznačuje, že Khanov názor zdieľa väčšina obyvateľov Spojeného kráľovstva. Takmer dve tretiny z viac ako 2000 ľudí oslovených v polovici decembra napríklad vyjadrili presvedčenie, že brexit zvýšil ceny.



"Musíme byť úprimní, brexit jednoducho nie je okrajovou záležitosťou, ktorú môžeme nechať v minulosti," zdôraznil starosta britskej metropoly. "Práve teraz je to kľúčový faktor, ktorý prispieva ku kríze životných nákladov, a to má za následok stratu príležitostí, stratu podnikania a stratu príjmov," pokračoval. Británia preto podľa neho naliehavo potrebuje užší vzťah s EÚ, ktorý reštartuje hospodárstvo a uvoľní rastový potenciál.



(1 EUR = 0,86023 GBP)