Bratislava 5. novembra (TASR) - Starostlivosť o elektromobil v zime netreba podceniť, zima býva pre elektrické autá najťažším obdobím roka. Správna starostlivosť o elektromobil v zime umožní vyhnúť sa problémom na cestách. Uviedol to Petr Vaněček, spoločný generálny riaditeľ Aures Holdings, prevádzkovateľy sietí autocentier AAA Auto a Mototechna. Batérie elektromobilov sa pod vplyvom nízkych teplôt podľa neho rýchlejšie vybíjajú a skracuje sa tak napríklad dojazd elektroáut.



Priblížil, že mnohí majitelia batériových elektrických vozidiel (BEV) majú v obľube používanie tzv. celoročných pneumatík. "Do mesta a na diaľnice sú v pohode, ale pri trvalom jazdení v horách alebo pri snehovej kalamite sa s nimi musí jazdiť opatrne. Pokiaľ viete, že budete jazdiť aj za snehom, kúpte si skutočné zimné pneumatiky. A to napriek tomu, že skracujú dojazd, za čo môže ich mäkšia zmes, ktorá však auto lepšie drží na premrznutej a klzkej vozovke," zdôraznil Vaněček.



Vášniví lyžiari, ktorí si elektromobil ešte len zháňajú, by podľa jeho slov mali zvoliť BEV s pohonom všetkých kolies. Ovládanie "štvorkolky" na snehu je istejšie, BEV totiž bývajú výrazne ťažšie ako porovnateľné spaľovacie autá, čo ich na klzkom povrchu znevýhodňuje. "Celkovo sa správajú inak ako spaľovacie vozidlá, pri vyššej hmotnosti majú veľmi nízke ťažisko. Ovládanie mení aj ich rekuperácia alebo dokonca ovládanie jedným pedálom," podčiarkol Vaněček.



Upozornil, že veľkým problémom elektroáut pri nízkych teplotách je dojazd, ktorý sa podľa Americkej automobilovej asociácie znižuje v mraze o priemerne 12 %, a to pri vypnutom kúrení. So zapnutým kúrením je to dokonca o 30 až 50 %. Výhodu majú BEV s tepelným čerpadlom, ich vykurovanie spotrebováva približne 800 wattov (W) na každú hodinu kúrenia, pri vozidlách s odporovým vykurovaním je to asi 2000 W.



Keďže kúrenie v zime je energeticky náročné, oplatí sa podľa Vaněčka predhriať si vozidlo pomocou diaľkového vykurovania v čase, keď je pripojené k nabíjačke, ideálne v temperovanej garáži, ktorá znižuje vychladnutie celého vozidla.



"Ďalšou radou je nenechávať auto stáť v zime s batériou vybitou pod 20 percentami kapacity. Nízke teploty môžu zvýšiť odpor v batérii, čo ovplyvní jej výkon. Je potrebné ju udržiavať nabitú," dodal Vaněček.