Starožitné luxusné hodinky sa stali novým lákadlom pre investorov

Zürich 25. júna (TASR) - Časy sú neisté a boháči hľadajú možnosti, ako bezpečne uložiť a zhodnotiť svoje financie. Jednou z nich sú starožitné luxusné hodinky. Tempo rastu ich cien sa už síce ustálilo a dokonca aj mierne kleslo, no aj napriek tomu návratnosť investícií do hodiniek prekonala aj výnosy z historických áut či virtuálnej meny bitcoin. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Nový index obchodnej platformy Subdial odhalil bezprecedentný nárast cien najvyhľadávanejších starších luxusných hodiniek, ako sú Rolex či Patek Philippe za uplynulý rok.



Index Subdial50, ktorý sleduje globálne trhové ceny 50 najobchodovanejších luxusných hodiniek podľa hodnoty, medziročne vzrástol o 32 % a medzimesačne klesol približne o 6 %. A cenový index referenčných hodiniek Rolex Daytona 116500LN s čiernym ciferníkom sa za mesiac znížil o 10 %, ale stále je o 19 % vyšší ako pred rokom.



Oceľové športové hodinky Patek Philippe Nautilus 5711 s modrým ciferníkom, ktoré sa predávajú takmer za 140.000 eur, stratili za 30 dní asi 12 % z hodnoty, ktorá však za rok vzrástla o 44 %, ukazujú údaje platformy Subdial.



"Pri niektorých modeloch došlo k veľkému nárastu, a tak sa ceny pravdepodobne vrátili na rozumnejšiu úroveň," skonštatoval Ross Crane, spoluzakladateľ Subdial a dátový vedec, ktorý pomohol vytvoriť index.



Medziročný nárast indexu o 32 % tak stavia tzv. vintage luxusné hodinky pred množstvo iných alternatívnych investícií do aktív, vrátane historických áut, zlata a určite aj kryptomien, ktoré v ostatných mesiacoch prudko klesli.



Záujem o zberateľské hodinky vzrástol už počas pandémie ochorenia COVID-19, keď spotrebitelia, ktorí mali množstvo hotovosti, ale uviazli doma, hľadali, kde "zaparkovať" svoje peniaze. A mnohí si on-line kúpili hodinky, po ktorých už dlho túžili. Niektorí investori, ktorí zarobili na akciách technologických firiem a kryptomenách, sa pozerajú tiež na staré hodinky ako na ďalšiu horúcu triedu aktív.



Ceny niektorých hodiniek Rolex, Patek Philippe a Audemars Piguet sa viac ako zdvojnásobili, keď prišli noví kupci na trh, o ktorý sa predtým zaujímali len zberatelia a nadšenci.



A teraz, keď technologické akcie a kryptomeny zažívajú otrasy a úrokové sadzby stúpajú, podaktorí špekulanti svoje hodinky predávajú s veľkým ziskom.