Staršie byty v Bratislave zdraželi medziročne takmer o 12 %
Priemerné nájomné v hlavnom meste rástlo len v okrese Bratislava V, v ostatných okresoch skôr stagnovalo alebo o niečo kleslo.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Sekundárny trh bytov v Bratislave vstúpil do nového roka pokračujúcim silným rastom cien. Medziročne sa jednotková cena bytov z druhej ruky v prvom štvrťroku 2026 zvýšila o 11,88 % približne na 4351 eur za štvorcový meter (m2). V porovnaní s koncom roka 2025 sú ceny vyššie o 3 %, informovala spoločnosť Bencont Investments.
Cenový rast bol podobne citeľný vo všetkých okresoch Bratislavy okrem Starého Mesta, kde ceny medziročne vzrástli o 5,4 %, avšak z vyššieho základu. Ceny jednoizbových bytov medziročne zdraželi o 17 % a ceny dvojizbových bytov o necelých 15 %. Práve tieto dispozície bytov sa podľa spoločnosti najviac podpísali pod rast cien bytov, spolu tvorili až 50 % ponuky bytov na predaj.
Ponuku v prvom štvrťroku tvorili byty s priemernou výmerou 66,44 m2, oproti poslednému štvrťroku 2025 boli byty v ponuke menšie o 0,5 m2. Absolútna cena sa zvýšila zhruba na 280.547 eur, najmä pre rast jednotkovej ceny. Mediánová cena bytov dosiahla rovných 250.000 eur.
„V kontraste s vývojom cien starších bytov sa nájomný trh skôr ochladzoval. Priemerné nájomné spolu s energiami medziročne vzrástlo o 1,53 %, v porovnaní s koncom roka 2025 kleslo o 0,65 %,“ uviedol Bencont Investments. Začiatkom roka boli v ponuke byty na prenájom v priemere za 17,26 eura za m2. Jedným z vysvetlení tohto cenového vývoja môže byť zvýšená preferencia vlastného bývania, čo sa prejavilo na raste cien starších bytov.
Priemerné nájomné v hlavnom meste rástlo len v okrese Bratislava V, v ostatných okresoch skôr stagnovalo alebo o niečo kleslo. Ponuka bytov na prenájom v okrese Bratislava V tvorila 16,84 % celkovej ponuky. Priemerné mesačné nájomné za dvojizbový byt mimo Starého Mesta sa pohybovalo v rozpätí od 852 do 899 eur aj s energiami a priemerné absolútne nájomné za celú Bratislavu presiahlo 1000 eur.
Spomalený rast nájomného podľa spoločnosti zhoršuje atraktivitu investičných bytov, keďže rastúca cena nehnuteľnosti pri nezmenenej úrokovej sadzbe znižuje celkový výnos (yield) potenciálneho investora. Pri aktuálnej výške inflácie sa tak môže nájomný trh javiť ako priaznivejší pre nájomcov.
„Rast úrokových sadzieb by mohol opätovne mierne ochladiť dopyt po vlastnom bývaní, ako aj investičný dopyt po nehnuteľnostiach. Pretrvávajúci nedostatok bytov v Bratislave však bude korigovať ďalší cenový vývoj,“ očakáva hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.
Miera inflácie v roku 2025 na úrovni 4 % podľa neho mohla navyše viacerých investorov motivovať k presunu investícií do tohto typu aktíva najmä pre neistotu na finančných a kapitálových trhoch. „Zvýšený záujem o nehnuteľnosti počas prvého štvrťroka preto súvisí aj so snahou klientov využiť ešte stále výhodnejšie možnosti financovania skôr, ako dôjde k ich úprave,“ vysvetlil Bruchánik.
V najbližšom období predpokladá pretrvávajúci záujem o kúpu nehnuteľností, no v priebehu roka by sa malo postupne spomaliť tempo rastu cien pod 10 %. Očakáva skôr stagnáciu ceny priemerného nájomného.
