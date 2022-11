Staršie poistenie nehnuteľností už nepokryje škody, varuje odborník

Bratislava 29. novembra (TASR) - Prichádzajúca zima zvyšuje riziko škodových udalostí na nehnuteľnostiach. Ani platné poistenie nehnuteľnosti či domácnosti však automaticky neznamená, že je majetok dostatočne ochránený, najmä ak má poistka 30 či 40 rokov a jej krytie majiteľ počas tejto doby neskontroloval. Šetrenie na poistke sa môže vypomstiť práve pri poistnej udalosti, keď poisťovňa odškodní klienta nedostatočne, takže oprava či kúpa novej nehnuteľnosti pri totálnej škode sa z poistky ani nevykryje. Upozornil na to Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom.



"Prakticky všetky poistné zmluvy staršie ako rok-dva sú podpoistené, pokiaľ neboli dojednané s indexáciou, teda automatickým nárastom poistnej sumy podľa údajov štatistického úradu," priblížil Michalec. Pri starších poistných zmluvách však podľa neho podpoistenie nerieši ani indexácia, teda navyšovanie poistnej sumy o infláciu. V poslednom období totiž ceny nehnuteľností aj spotrebných tovarov rástli rýchlejšie, ako stihli poisťovne indexovať.



Klienti finančných domov často podľa odborníka nevedia, pred čím ich indexácia chráni. A ak aj áno, mnohí z nich vidia len to, že každý rok musia zaplatiť za poistenie viac. Teda bez uvedomenia si súvislosti medzi rastom hodnoty svojho majetku a výškou poistnej sumy. Výška poistky by mala byť stanovená tak, aby v prípade poistnej udalosti poistné plnenie dokázalo vykryť nielen opravu poškodenej časti domácnosti, nehnuteľnosti, prípadne pri totálnych škodách zaobstaranie nového bývania, ale aj odvoz sutín či náhradné ubytovanie, ktoré sú štandardne súčasťou poistnej sumy.



"Ak chcete šetriť, možnosťou je zvoliť komplexný balík. Kým v minulosti sa poistky uzatvárali samostatne na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti, dnes už poisťovne ponúkajú spoločný balík, ktorý prináša okrem výhody komplexnosti poistenia aj lepšiu cenu," pripomenul Michalec.



V súčasnej situácii je podľa neho treba prehodnocovať správnosť výšky poistenia aspoň raz za dva-tri roky, pokiaľ je poistenie dojednané s indexáciou. "Bez indexácie je potrebné prehodnocovať správnosť výšky každý rok, pokiaľ sa situácia s nárastom cien nestabilizuje. Poistné zmluvy bez indexácie už uzatvárať ani neodporúčam," radí Michalec.



Zmenu by mali majitelia urobiť vždy, keď sa rozdiel medzi skutočnou hodnotou nehnuteľnosti a poistnou sumou blíži k desiatim percentám. Hoci sa poisťovne môžu predbiehať v ponukách lacných poistiek, cena poistky by nemala byť jediná smerodajná ani pri výbere poisťovne. "Tu je vždy lepšie sa poradiť s odborníkom. Vždy odporúčam v prvom rade si vyberať poisťovňu podľa rozsahu krytia," dodal Michalec.