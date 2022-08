Štart podnikania ohrozujú začiatočnícke chyby

Bratislava 11. augusta (TASR) - Chyby, ktoré na začiatku podnikania robí mnoho ľudí, sú neznalosť legislatívy, naivná práca s financiami, vzdávanie sa pri prvých problémoch, ale aj netrpezlivosť, nereálne ciele a chýbajúci finančný plán. Upozorňuje na to odborník na investície Michal Porubän z investičnej spoločnosti Investart.



"Často je to v prvom rade naivita a nepochopenie, že podnikanie je práca ako každá iná. Vyžaduje si nasadenie, úsilie, čas, prekonávanie prekážok, hľadanie riešení, schopnosť byť flexibilný a prispôsobiť sa situácii, ale aj vydržať náročné obdobie," menuje Porubän okolnosti, ktorým sa podnikatelia nevyhnú. Aj tie sú dôvodom, prečo väčšina firiem založených na Slovensku skončí do troch rokov.



Podnikateľa najčastejšie zničí naivná práca s financiami, dopĺňa profesionálny konzultant a prezident školy manažmentu HCA Slovakia Ladislav Pavlík. "Nechápe, že peniaze prídu jedine od zákazníkov. Aby mal nejaké financie, naberie si veľa úverov, zadlží sa, potom si berie úver na splatenie nesplateného úveru, čo sa končí katastrofou a exekúciami," vysvetľuje odborník.



Veľkým omylom začínajúcich podnikateľov je podľa neho aj presvedčenie, že zisk sa tvorí na začiatku. "Preto si berú úvery a lízingy, narobia si obrovské dlhy, no nevytvárajú si rezervy," uvádza.



Problém, prečo je mnoho podnikateľov v krátkom čase neúspešných, vidia odborníci aj v nedostatočnom vzdelaní. "Často im chýba elementárna znalosť zákonov aj práce s ľuďmi. V dôsledku toho potom nevedia rozlíšiť, kto je zlý a kto dobrý človek, kto im pomôže a kto ich podrazí, kto dodrží slovo a kto nie," pokračuje Pavlík.



Podcenenou oblasťou býva aj marketing. "S propagáciou a s nákladmi na reklamu a marketing treba rátať už na samom začiatku podnikania. Mnoho firiem robí chybu v tom, že investíciu do dobre cielenej reklamy, marketingu a budovania značky odkladá až na časy, keď bude mať viac peňazí. Ale ako ich získajú, keď o nich nebude takmer nikto vedieť?" dodáva Porubän.