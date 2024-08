Startup Patron Go získal miliónovú investíciu

Bratislava 13. augusta (TASR) - Česká aplikácia na optimalizáciu osobných financií Patron Go získala investíciu v hodnote jeden milión eur. K investorom sa vo štvrtom investičnom kole pridal aj slovenský fond Venture to Future Fund. Investícia má pomôcť pri expanzii startupu do Poľska a tiež lepšiemu pokrytiu existujúcich trhov. V utorok o tom informoval startup Patron GO.



"Investícia nám uľahčí už prebiehajúcu expanziu do Poľska. To v poslednom čase zaznamenáva ekonomický rast a životná úroveň jeho obyvateľov sa zvyšuje, preto na trh prichádzame v správny čas," uviedol generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Patron GO Lukáš Vršecký.



Aplikácia na riešenie osobných financií zmapovala v Českej republike a na Slovensku už vyše 17 miliónov transakcií pre takmer 250.000 používateľov. Startup získal aj niekoľko ocenení, jedným z nich je napríklad Startup roka 2023 v súťaži Central European Startup Awards.



"Patron GO má pred sebou skvelú budúcnosť. Preto sme radi, že môžeme tento projekt podporiť v rozvoji nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v Poľsku. V čase, keď poľské mzdy prekonávajú tie české, je expanzia pre Patron GO správnym krokom," uviedol k investícii Martin Banský z Venture to Future Fund.



Mobilná aplikácia Patron GO sa zameriava na identifikáciu nevýhodných transakcií. S využitím otvoreného bankovníctva, dátovej analýzy a odborných znalostí navrhuje používateľom možnosti, ako lepšie hospodáriť s financiami. Popri tom funguje aj ako sprievodca k lepšiemu finančnému rozhodovaniu.