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Startup Proxima od investorov získal 411 miliónov eur na jadrovú fúziu
Medzi investormi je napríklad americká technologická firma Google či nemecká energetická spoločnosť RWE.
Autor TASR
Mníchov 7. júla (TASR) - Nemecký startup Proxima Fusion získal od investorov 411 miliónov eur na projekt výstavby komerčnej elektrárne založenej na jadrovej fúzii. Medzi investormi je napríklad americká technologická firma Google či nemecká energetická spoločnosť RWE. Startup Proxima Fusion už vo februári oznámil, že tento projekt sumou 400 miliónov eur podporí aj nemecká spolková krajina Bavorsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Proxima plánuje dokončiť svoj demonštračný reaktor v Garchingu neďaleko Mníchova začiatkom 30. rokov tohto storočia a v nasledujúcich rokoch vybudovať reaktor schopný dodávať elektrinu do siete.
Očakáva sa, že samotný projekt demonštračného reaktora bude stáť približne 2 miliardy eur. Proxima dúfa, že získa financovanie aj od nemeckej spolkovej vlády. Výroba komponentov pre reaktor už prebieha a prvý magnet by mal byť dokončený do konca budúceho roka.
Výskum v oblasti fúzie, ktorému kedysi dominovali vlády, je čoraz viac určovaný startupmi, ktoré vo vývoji reaktorov na jadrovú fúziu hľadajú nové prístupy. Konkurencia je však intenzívna. Do startupov v oblasti jadrovej fúzie v Spojených štátoch a Číne už boli investované miliardy dolárov.
Elektrická energia vyrobená fúziou atómových jadier sa všeobecne považuje za čistejšiu ako energia produkovaná štiepením jadra.
Proxima plánuje dokončiť svoj demonštračný reaktor v Garchingu neďaleko Mníchova začiatkom 30. rokov tohto storočia a v nasledujúcich rokoch vybudovať reaktor schopný dodávať elektrinu do siete.
Očakáva sa, že samotný projekt demonštračného reaktora bude stáť približne 2 miliardy eur. Proxima dúfa, že získa financovanie aj od nemeckej spolkovej vlády. Výroba komponentov pre reaktor už prebieha a prvý magnet by mal byť dokončený do konca budúceho roka.
Výskum v oblasti fúzie, ktorému kedysi dominovali vlády, je čoraz viac určovaný startupmi, ktoré vo vývoji reaktorov na jadrovú fúziu hľadajú nové prístupy. Konkurencia je však intenzívna. Do startupov v oblasti jadrovej fúzie v Spojených štátoch a Číne už boli investované miliardy dolárov.
Elektrická energia vyrobená fúziou atómových jadier sa všeobecne považuje za čistejšiu ako energia produkovaná štiepením jadra.