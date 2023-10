Startup SCAUT získal milión eur od fondu VFF a skupiny investorov

Bratislava 11. októbra (TASR) - Startup SCAUT, ktorý pôsobí v oblasti overovania informácií o kandidátoch na pracovné pozície pomocou umelej inteligencie a analýzou dát, získal investíciu vo výške milióna eur na svoj rozvoj. Hlavným investorom, ktorý prispel 500.000 eur, je slovenský fond rizikového kapitálu Venture to Future Fund (VFF), ktorý vznikol z iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR, a prostredníctvom Slovak Investment Holding podporuje technologické inovatívne spoločnosti. Sumou 500.000 eur podporí firmu aj skupina privátnych a anjelských investorov.



Podľa National Association of Professional Background Screeners preveruje 96 % zamestnávateľov v USA kandidátov na pracovné pozície jedným alebo viacerými spôsobmi. SCAUT využíva umelú inteligenciu a analýzu dát na poskytovanie rôznych typov kontroly pre zamestnávateľov, či už ide o radových zamestnancov alebo manažérov. SCAUT disponuje intuitívnym rozhraním vo farbách semafora pre identifikáciu kandidáta na základe skríningu.



Startup pôsobí okrem Prahy, kde ho založil Petr Moroz v roku 2020, od roku 2023 aj v Bratislave. Jeho ambíciou je však expandovať aj na susedné trhy Európskej únie (EÚ). "Venture to Future Fund považuje tému bezpečnosti a kvality náboru v kontexte súčasných geopolitických a bezpečnostných hrozieb za relevantnú. SCAUT v tomto ohľade prináša nielen kvalitné služby, ale aj inovatívne riešenie pre svojich klientov. Kombinácia produktu a technologického riešenia nás oslovila," uviedol predseda predstavenstva Venture to Future Fund Matej Říha.



Startup SCAUT vníma získané investície vo výške milióna eur ako dôležitý krok vo vývoji. CEO startupu Petr Moroz zdôraznil, že problematika prevencie pri nábore zamestnancov je stále dôležitejšia a nesprávne rozhodnutia pri náboroch môžu mať fatálne následky vrátane finančných strát, úniku dát či špionáže.