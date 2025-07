Startup zo SR získal peniaze na vývoj gastronomickej platformy

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenský technologický startup TEIBL, ktorý vyvíja platformu pre digitálnu transformáciu nákupu potravín, získal kapitál vo výške 1 milióna eur. Investíciu poskytli Slovak Investment Holding (SIH) a súkromná akciová spoločnosť KPC. Cieľom startupu je prepojiť inšpiratívny obsah s praktickým riešením nákupu potravín a gastronómie a tým zmeniť spôsob, akým ľudia plánujú a realizujú svoje potravinové nákupy. Informoval o tom vo štvrtok SIH.



„Podporujeme riešenia, ktoré majú potenciál preraziť na globálnom trhu a zároveň prinášajú skutočný úžitok ľuďom. Tento projekt spája technológie, gastronómiu a obchod do jedného funkčného celku. Sme radi, že môžeme byť pri štarte jeho cesty,“ uviedol Slovak Investment Holding.



Slovenský startup TEIBL vyvíja digitálnu platformu, ktorá prostredníctvom umelej inteligencie prepája domácnosti, kuchárov, e-shopy, donáškové služby a potravinové značky do jedného funkčného ekosystému. Cieľom je poskytnúť používateľom komplexné riešenie od inšpirácie, cez plánovanie varenia a nákup surovín, až po udržateľné hospodárenie s potravinami bez plytvania.



Platforma by mala umožňovať používateľom objavovať recepty, prispôsobovať ich svojim preferenciám a zároveň nakupovať presne tie suroviny, ktoré potrebujú, a to za najvýhodnejšie ceny a v optimálnom množstve.



SIH poskytol v rámci investície 700.000 eur, zatiaľ čo súkromný investor KPC prispel 300.000 eurami. Financovanie bolo realizované prostredníctvom konvertibilného úveru so splatnosťou 36 mesiacov. Tento nástroj umožňuje investorom vstúpiť do inovatívnych projektov s potenciálom konverzie úveru na majetkový podiel v budúcnosti, priblížil SIH. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne z Komponentu 9 zameraného na podporu inovatívnych podnikov v počiatočných fázach vývoja.