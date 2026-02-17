< sekcia Ekonomika
Startupy zo SR sa môžu prezentovať na START Summit 2026 vo Švajčiarsku
Slovensko bude mať na podujatí vlastný národný stánok.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu na podporu účasti slovenských firiem na startupovom podujatí START Summit 2026, ktoré sa uskutoční 19. - 20. marca v St. Gallene vo Švajčiarsku. Slovensko bude mať na podujatí vlastný národný stánok a ministerstvo podporí účasť až ôsmich najlepších projektov z oblasti digitalizácie, inovácií a technologických riešení s medzinárodným rastovým potenciálom, informovalo v utorok MIRRI.
„Chceme našim firmám otvárať dvere k investorom, partnerom a novým príležitostiam a zároveň posilniť postavenie Slovenska na mape európskych inovácií. Pozývam všetky slovenské technologické talenty, inovátorov a startupy s globálnymi ambíciami, aby sa zapojili do tejto výzvy a ukázali svetu, čo dokáže slovenská technologická špička,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Cieľom výzvy je pomôcť slovenským startupom presadiť sa na globálnom trhu, nadviazať nové partnerstvá a prezentovať kvalitu slovenských technologických riešení pred investormi, expertmi a lídrami inovačného ekosystému z celého sveta. Účasť na START Summit predstavuje podľa rezortu investícií príležitosť posilniť medzinárodnú viditeľnosť slovenských inovácií a podporiť rast digitálnej ekonomiky Slovenska.
Prihlasovanie je otvorené od 16. februára do 6. marca. Ministerstvo hľadá inovatívne projekty s globálnymi ambíciami, ktoré majú potenciál uspieť v medzinárodnej konkurencii a reprezentovať Slovensko na jednom z najvýznamnejších startupových podujatí v Európe. Viac informácií o výzve a podmienkach podania žiadosti nájdu záujemcovia na webovej stránke ministerstva.
