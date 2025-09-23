< sekcia Ekonomika
Štát bude mať predkupné právo na verejné vodovody a kanalizácie
Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 23. septembra (TASR) - Štát bude mať predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Cieľom úpravy je podľa ministerstva životného prostredia, ktoré za ňou stojí, ochrana verejného záujmu a zabezpečenie dlhodobej stability a kvality vodárenských služieb na Slovensku.
„Vodovody a kanalizácie sú nevyhnutné pre zabezpečenie verejného zdravia, ekologickej stability a trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí. Štátne predkupné právo umožňuje, aby verejný záujem mal prednosť pred obchodnými záujmami samotných právnických osôb, ktoré sú vlastníkmi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,“ ozrejmil rezort.
Lehota na uplatnenie predkupného práva má byť jeden rok od oznámenia písomnej ponuky. „Lehota jedného roka poskytuje štátu dostatočný čas na to, aby dôkladne posúdil všetky aspekty predloženej ponuky,“ vysvetlilo ministerstvo.
Zároveň upozornilo, že návrh reaguje na minuloročnú správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o kontrole vo vybraných vodárenských spoločnostiach. „Z vykonanej kontroly vyplýva, že vodárenské spoločnosti, ktoré by mali primárne investovať do modernizácie a zlepšovania kvality služieb, uprednostňujú vyplácanie dividend a tantiém. To naznačuje, že zisk je pre nich dôležitejší ako dlhodobý rozvoj a zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre spotrebiteľov,“ dodalo.
Schválenie úpravy v parlamente ocenil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS). Poukázal na to, že novela posilní postavenie štátu vo vodárenských spoločnostiach a zabráni ich možnému tunelovaniu. „Ďakujem poslancom a osobitne tiež predsedovi NKÚ, že prišiel aj viackrát do parlamentu podporiť môj zákon,“ povedal. Pripomenul, že poslanci z koaličného Hlasu-SD stiahli k novele pozmeňujúci návrh, ktorý kritizovala opozícia. „Som rád, že poslanci odolali rôznym lobistom a dotiahli sme ju napriek rôznym útokom do úspešného konca, vďaka čomu ochránime slovenskú vodu a prinútime vodárenské spoločnosti investovať peniaze do vodárenskej infraštruktúry a nie vyťahovať ich na iné aktivity,“ doplnil.
