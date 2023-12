Štát by mohol podporiť nové letecké spojenia

Bratislava 7. decembra (TASR) - Štát by mohol poskytnúť príspevok v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia Slovenskej republiky. Majú sa tak podporiť nové letecké spojenia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.



Rezort dopravy predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sa uvádza, že minimálna pomoc bude vo výške 200.000 eur pre jedného leteckého dopravcu. Vplyv na štátny rozpočet v roku 2024 je odhadovaný na približne 1,2 milióna eur.



"Uvedené odhadované sumy predstavujú predpokladané náklady na podporu priamych leteckých spojení a budú predmetom rokovaní medzi Ministerstvom dopravy (MD) SR a Ministerstvom financií SR v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky, zohľadňujúc povinnosti vyplývajúce z investičnej zmluvy," uviedol rezort dopravy.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) spresnil, že zatiaľ ide iba o rámec, na základe ktorého by vláda v budúcnosti mohla podporiť akúkoľvek leteckú linku. V súvislosti s príchodom Volva do Košíc je v príprave napríklad linka medzi Košicami a Göteborgom. Minister si vie predstaviť možnú podporu napríklad aj pre linku medzi Košicami a Bratislavou.



Vytvorený nástroj, na základe ktorého bude možné poskytnúť prostriedky na podporu liniek, má byť podľa rezortu dopravy nápomocný v umožnení rýchlejšej mobility ľudí a v rozvoji cestovného ruchu v rámci regiónov. "Vytvorený nástroj zároveň umožní aj realizáciu záväzkov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú zo schválených investičných zmlúv," argumentuje MD SR v dôvodovej správe.



Rezort dopravy tiež uviedol, že opatrenia, ktoré prijala SR pre ochorenie COVID-19, mali zásadný vplyv na fungovanie podnikov, a to vrátane podnikov v oblasti civilného letectva a cestovného ruchu. Nový právny nástroj tak má podporiť nové letecké spojenia.



Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2024.