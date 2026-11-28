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Štát by mohol s Ukrajinou vytvoriť nový železničný podnik
Dokument predložilo ministerstvo zahraničných vecí do medzirezortného pripomienkového konania.
Autor TASR
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Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovensko by mohlo s Ukrajinou vytvoriť nový spoločný železničný podnik zameraný na nákladnú prepravu. Vyplýva to z informácie o spoločnom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády z 5. novembra v ukrajinskom Ľvove. Dokument predložilo ministerstvo zahraničných vecí do medzirezortného pripomienkového konania.
Schvaľovať by ho mala následne vláda. Ak by prešiel v tomto znení, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) by dostal za úlohu „požiadať Ministerstvo pre obnovu, infraštruktúru a dopravu Ukrajiny o pristúpenie k podpisu Vyhlásenia o zámere podporujúceho rozvoj cezhraničnej železničnej nákladnej dopravy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou“.
Rezort diplomacie v dokumente vysvetlil, že vyhlásenie zadefinuje rámec spolupráce smerujúcej k vytvoreniu spoločnej platformy spolupráce v oblasti železničnej nákladnej dopravy, vrátane možnosti založenia spoločného podniku medzi železničnými nákladnými dopravcami oboch krajín.
Schvaľovať by ho mala následne vláda. Ak by prešiel v tomto znení, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) by dostal za úlohu „požiadať Ministerstvo pre obnovu, infraštruktúru a dopravu Ukrajiny o pristúpenie k podpisu Vyhlásenia o zámere podporujúceho rozvoj cezhraničnej železničnej nákladnej dopravy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou“.
Rezort diplomacie v dokumente vysvetlil, že vyhlásenie zadefinuje rámec spolupráce smerujúcej k vytvoreniu spoločnej platformy spolupráce v oblasti železničnej nákladnej dopravy, vrátane možnosti založenia spoločného podniku medzi železničnými nákladnými dopravcami oboch krajín.