ŠTÁT CHCE LESOM NECHAŤ POVINNÝ ODVOD, ALE ŽIADA VIAC NOVÝCH STROMOV

Hrochoť/Kriváň 4. novembra (TASR) – Štátny rozpočet na budúci rok by nemal prikázať Lesom SR odviesť do štátneho rozpočtu minimálne päť miliónov eur ako povinný odvod. "Tento odvod nebudeme od Lesov SR požadovať, ponecháme ho priamo štátnemu podniku, ale budeme za to žiadať zintenzívnenie výsadby nových stromov, respektíve použitie menej invazívnych metód ťažby," uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



S týmto návrhom prišiel spolu s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou (SNS) v pondelok na rokovanie s vedením podniku do Kriváňa.