Štát chce mýtny systém prevádzkovať sám, tender vyhlási na jeseň

Bratislava 3. augusta (TASR) – Nový mýtny systém by mal štát prevádzkovať sám. Túto ambíciu v pondelok na stretnutí s novinármi predstavil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Prvý tender z niekoľkých, ktorý bude na hlavnú časť mýtneho systému, plánuje vyhlásiť na jeseň tohto roka. Nový mýtny systém by mal stáť celkovo do 350 miliónov eur na celé obdobie desiatich rokov.