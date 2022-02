Štát chce podporiť dobrovoľníctvo, organizácie majú získavať dotácie

Bratislava 25. februára (TASR) - Organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi by mohli dostávať dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra (MV) SR. Podmienkou bude získanie akreditácie, ktorá má slúžiť aj ako značka kvality. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dobrovoľníctve a ďalších zákonov, ktorý MV SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Navrhovaná právna úprava má vytvoriť podmienky na systematickú finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov," deklaroval predkladateľ. Ako skonštatoval, náklady na dobrovoľníctvo ľudí nad 30 rokov, dobrovoľníctvo seniorov, podpora inklúzie všetkých znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti či podpora organizácií, ktoré sa zaoberajú rozvojom dobrovoľníctva, nie sú momentálne finančne podporované štátom.



Akreditácia má slúžiť ako štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti - právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckej činnosti. Podmienkou jej udelenia má byť napríklad aktívne vykonávanie dobrovoľníckej činnosti aspoň jeden rok pred podaním žiadosti, personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii, zverejnené transparentné informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach či zavedený systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov.



O udelení i zrušení akreditácie má rozhodovať ministerstvo vnútra na návrh akreditačnej komisie v oblasti dobrovoľníctva. Komisia sa má skladať z piatich členov - z troch zástupcov ministerstva a dvoch odborníkov dlhoročne pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva, ktorých má vymenúvať a odvolávať minister vnútra. Rozhodnutie o udelení akreditácie sa má vydávať na štyri roky.



V novom znení zákona sa má tiež jasne vymedziť, že prijímateľom dobrovoľníckej činnosti sú právnické a fyzické osoby, ktorých prvoradým cieľom nie je tvorba zisku či súkromného obohatenia, ale realizácia činností vo verejnom prospechu či záujme.



Definovať sa má aj výška nákladov na dobrovoľnícku činnosť. V súčasnosti majú organizácie pri ich určovaní voľnú ruku. "Stáva sa, že zákon zneužijú a namiesto pracovno-právneho vzťahu uzatvoria vzťah na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a formou materiálneho zabezpečenia vyplácajú odmenu za výkon práce," zdôvodnil predkladateľ. Argumentoval napríklad skúsenosťami inšpektorátu práce, ktorý rieši viacero podaní, v rámci ktorých bola dobrovoľnícka činnosť vyhodnotená ako závislá práca.



Využívať dobrovoľnícku činnosť by mali mať aj orgány štátnej správy. Zamestnávatelia budú môcť po dohode podporiť dobrovoľníctvo zamestnanca náhradou mzdy.



Ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia má byť povinná vydať mu písomné potvrdenie o vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách, ktoré nadobudol počas dobrovoľníckej činnosti.