Štát chce softvérové licencie nakupovať inak a lacnejšie

Bratislava 15. júna (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripravuje spustenie centrálneho Dynamického nákupného systému (DNS) na obstaranie softvérových licencií Microsoft. Informoval o tom Andrej Ďuríček z odboru komunikácie MIRRI.



Nový systém podľa neho prinesie väčšiu transparentnosť verejného obstarávania, umožní využitie viacerých licenčných programov, zmapuje aktuálne potreby štátnych inštitúcií a prinesie finančnú úsporu.



Pripomenul, že na základe ukončenej centrálnej zmluvy štát aktuálne vlastní 91.503 softvérových licencií, ktoré sú viazané na jednotlivé zariadenia. Cieľom MIRRI SR ako centrálneho gestora pre licenčnú politiku štátu je podľa Ďuríčka zmodernizovať licencie a umožniť ich flexibilnejšie využívanie.



"Z dlhodobého hľadiska je určite najlepším riešením príprava novej centrálnej zmluvy na nákup licencií pre všetky štátne inštitúcie. Avšak do doby jej prípravy bude počas prechodného obdobia využitý centrálny Dynamický nákupný systém," uviedla ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Nový systém prináša čiastkovú decentralizáciu nákupu s prenesením zodpovednosti na jednotlivé inštitúcie so zachovaním centrálnej kontroly obstarávania i možnosti manažovania finančných dopadov na štátny rozpočet. Podporil to aj Útvar hodnoty za peniaze.



Cez DNS ministerstvo informatizácie predpokladá nákup licencií za 47,5 milióna eur bez DPH počas obdobia 3 rokov pri odhadovanej úspore na úrovni 20% oproti základným cenníkovým cenám produktov a služieb.



"Naším cieľom je čo najrýchlejšie zefektívniť celý proces obstarávania licencií a otvoriť ho pre všetkých potenciálnych záujemcov. Centrálny nákup a viac ponúk povedú k zníženiu nákladov na obstaranie týchto licencií v porovnaní s doterajším stavom, kedy si to riešili každý rezort sám," uviedla Remišová.



DNS je formou elektronického trhoviska, ktoré zrýchľuje proces verejného obstarávania. Dodávatelia sa môžu do systému prihlasovať nielen na začiatku, ale aj počas celého trvania procesu. Otvorenejšou súťažou dôjde k odstráneniu bariér pre potenciálnych dodávateľov a zvýši sa tak ich počet. Systém je riadený internými kapacitami ministerstva informatizácie, pričom špecifikáciu licenčných potrieb si zabezpečuje každá štátna inštitúcia sama.



Obstarávať sa budú podľa neho licencie pre operačný systém Windows 10, klientske prístupové licencie a kancelársky balík Office. Počas troch rokov, na ktoré je DNS pripravený, bude nastavený nový systém analýzy licenčných potrieb rezortov aj s ohľadom na potrebu využívať ich na viacerých zariadeniach či lepšie manažovanie finančných limitov, ktoré sú pre jednotlivé inštitúcie viazané v štátnom rozpočte.



Platnosť licenčnej zmluvy, ktorá umožňovala centrálne obstaranie softvérových licencií pre štát, sa podľa Ďuríčka skončila v roku 2017. Verejné obstarávanie novej centrálnej zmluvy síce v roku 2018 vyhlásili, avšak bolo zrušené pre neefektívnosť súvisiacu so zmenami deklarovaných potrieb niektorých organizácií.



Doplnil, že v súčasnosti je projekt centrálneho nákupu DNS otvorený pre všetky subjekty štátnej správy vrátane priamo riadených organizácií. Pri jeho spustení sa predpokladá zapojenie hlavne 36 inštitúcií, ktoré boli súčasťou centrálnej zmluvy v minulosti - všetky ministerstvá, generálna prokuratúra, kancelária národnej rady, kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu, Úrad pre verejné obstarávanie, úrad vlády, štatistický úrad, Najvyšší kontrolný úrad či Národný bezpečnostný úrad.



MIRRI podľa Ďuríčka pracuje na prípravách nového verejného obstarávania rámcovej zmluvy na nákup licencií, ktoré prinesie ešte vyššie úspory ako DNS.