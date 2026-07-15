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Štát nevyužije bane v Lubeníku na účely civilnej ochrany
Spoločnosť v Lubeníku aj po prerušení ťažby naďalej pokračuje vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a ďalších výrobkov na báze magnezitu.
Autor TASR
Lubeník 15. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nevyužije banské priestory v Lubeníku v okrese Revúca na účely civilnej ochrany (CO), k rozhodnutiu rezort dospel po vykonaní prieskumu magnezitovej bane na Gemeri. Spoločnosť Slovmag Lubeník, ktorá vlani prerušila banskú činnosť, predložila na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) plán zabezpečenia hlavných banských diel a likvidácie objektov a zariadení v dobývacom priestore, projekt počíta aj so zatopením bane.
Slovmag Lubeník prerušil banskú činnosť koncom vlaňajška, firma rozhodnutie prijala predovšetkým z ekonomických a trhových dôvodov. Išlo najmä o výrazný pokles odbytu na tradičných exportných trhoch, ktorý nastal po ruskej invázii na Ukrajinu a následných sankčných opatreniach Európskej únie. „Na toto rozhodnutie mala významný vplyv aj úroveň cien energií, ktorá zásadne ovplyvňovala nákladovosť banskej činnosti a celkovú ekonomickú udržateľnosť ďalšej ťažby,“ uviedla spoločnosť v stanovisku pre TASR.
Banské priestory v Lubeníku chcel využiť na účely civilnej ochrany štát, vláda v októbri 2025 na výjazdovom rokovaní vo Višňovom schválila materiál, podľa ktorého mali spôsoby využitia bane preskúmať ministerstvá vnútra a hospodárstva. Zakonzervované banské diela chcel rezort vnútra využiť na vybudovanie núdzových útočísk obyvateľstva.
„Na základe vykonaného prieskumu banského diela v Lubeníku dospel rezort vnútra k záveru, že toto dielo nie je možné využiť na účely civilnej ochrany obyvateľstva. Rozhodnutie o jeho prípadnom inom využití preto zostáva v kompetencii príslušných spoločností a inštitúcií,“ skonštatoval pre TASR hovorca MV SR Matej Neumann.
V júni tohto roka spoločnosť Slovmag Lubeník predložila na proces EIA plán zabezpečenia hlavných banských diel a likvidácie objektov a zariadení v dobývacom priestore. Projekt počíta aj so zatopením nevyužívanej bane.
„Ide predovšetkým o technický a zákonom vyžadovaný postup zameraný na bezpečnosť, ochranu životného prostredia, monitoring banských vôd a zabezpečenie stability územia. V prípade, že bude zo strany štátu alebo iných relevantných partnerov identifikované konkrétne a realizovateľné využitie bane, plán bude možné primerane prehodnotiť tak, aby bola zachovaná možnosť budúceho využitia podzemných priestorov aj ochrana zostávajúceho surovinového potenciálu ložiska,“ poznamenala v stanovisku firma.
Spoločnosť v Lubeníku aj po prerušení ťažby naďalej pokračuje vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a ďalších výrobkov na báze magnezitu. Firma vyrába produkty určené predovšetkým pre hutnícky, cementársky a ďalší tepelne náročný priemysel, surovinu zabezpečuje z externých zdrojov. Spoločnosť zamestnáva vyše 260 ľudí, ešte na jar 2023 tu pracovalo 450 pracovníkov.
Slovmag Lubeník prerušil banskú činnosť koncom vlaňajška, firma rozhodnutie prijala predovšetkým z ekonomických a trhových dôvodov. Išlo najmä o výrazný pokles odbytu na tradičných exportných trhoch, ktorý nastal po ruskej invázii na Ukrajinu a následných sankčných opatreniach Európskej únie. „Na toto rozhodnutie mala významný vplyv aj úroveň cien energií, ktorá zásadne ovplyvňovala nákladovosť banskej činnosti a celkovú ekonomickú udržateľnosť ďalšej ťažby,“ uviedla spoločnosť v stanovisku pre TASR.
Banské priestory v Lubeníku chcel využiť na účely civilnej ochrany štát, vláda v októbri 2025 na výjazdovom rokovaní vo Višňovom schválila materiál, podľa ktorého mali spôsoby využitia bane preskúmať ministerstvá vnútra a hospodárstva. Zakonzervované banské diela chcel rezort vnútra využiť na vybudovanie núdzových útočísk obyvateľstva.
„Na základe vykonaného prieskumu banského diela v Lubeníku dospel rezort vnútra k záveru, že toto dielo nie je možné využiť na účely civilnej ochrany obyvateľstva. Rozhodnutie o jeho prípadnom inom využití preto zostáva v kompetencii príslušných spoločností a inštitúcií,“ skonštatoval pre TASR hovorca MV SR Matej Neumann.
V júni tohto roka spoločnosť Slovmag Lubeník predložila na proces EIA plán zabezpečenia hlavných banských diel a likvidácie objektov a zariadení v dobývacom priestore. Projekt počíta aj so zatopením nevyužívanej bane.
„Ide predovšetkým o technický a zákonom vyžadovaný postup zameraný na bezpečnosť, ochranu životného prostredia, monitoring banských vôd a zabezpečenie stability územia. V prípade, že bude zo strany štátu alebo iných relevantných partnerov identifikované konkrétne a realizovateľné využitie bane, plán bude možné primerane prehodnotiť tak, aby bola zachovaná možnosť budúceho využitia podzemných priestorov aj ochrana zostávajúceho surovinového potenciálu ložiska,“ poznamenala v stanovisku firma.
Spoločnosť v Lubeníku aj po prerušení ťažby naďalej pokračuje vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a ďalších výrobkov na báze magnezitu. Firma vyrába produkty určené predovšetkým pre hutnícky, cementársky a ďalší tepelne náročný priemysel, surovinu zabezpečuje z externých zdrojov. Spoločnosť zamestnáva vyše 260 ľudí, ešte na jar 2023 tu pracovalo 450 pracovníkov.