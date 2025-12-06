Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štát objednáva batériové vlaky za 144 miliónov, jazdiť budú na Záhorí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková označila projekt za prelomový.

Autor TASR
Trnava 6. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uzavrela zmluvu na dodávku 16 nových batériových elektrických jednotiek v hodnote približne 144 miliónov eur bez DPH. K podpísaniu rámcového kontraktu došlo v stredu (3. 12.) v Bratislave. Jazdiť by mali aj na Záhorí. Vlaky dodá konzorcium Škoda Group - ŽOS Trnava. Vlaky budú môcť využívať pohon z batérie na neelektrifikovaných tratiach. ZSSK o tom informovala na svojom webe.

Zmluva umožňuje aj opciu na ďalších 20 kusov. Zákazku chce štátny dopravca financovať z eurofondov, zmluva má podľa ZSSK nadobudnúť účinnosť až po ich odsúhlasení. Ide o prvé batériové vlaky na Slovensku, ktoré majú postupne nahradiť zastarané dieselové súpravy a umožniť ekologickú prevádzku aj tam, kde nie je vybudovaná elektrifikovaná železničná sieť.

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková označila projekt za prelomový. „Financie z eurofondov na batériové elektrické jednotky sú dôležitým míľnikom na ceste k modernej a ekologickej železničnej doprave na Slovensku. Ide o projekt, ktorý prepája inovatívne technológie s udržateľnou mobilitou a efektívne využíva európske zdroje,“ priblížila.

Slovenské verzie budú schopné jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu (km/h) pod trakčným vedením a 120 km/h na batérie, pričom energetické úložiská umožnia dojazd minimálne 80 kilometrov na neelektrifikovaných tratiach. Kapacita vlakov bude 157 miest na sedenie a budú vybavené moderným európskym zabezpečovacím systémom ETCS Level 2.

ZSSK plánuje prvé batériové jednotky zaradiť do regionálnej prevádzky v roku 2028. Prioritné sú kraje Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský. Podľa štúdie uskutočniteľnosti medzi najpravdepodobnejšie trate patrí niekoľko dôležitých regionálnych spojení. Pre Záhorie je rozhodujúca najmä trať Kúty - Skalica, ktorá je dlhodobo obsluhovaná dieselovými súpravami a elektrifikácia sa neplánuje. V minulosti sa zároveň uvažovalo o nasadení batériových jednotiek aj na trase Kúty - Senica, Trnava, čo by pre miestnych cestujúcich znamenalo výrazné zvýšenie komfortu.

Zvažované sú aj ďalšie úseky, najmä Nitra - Trnava - Bratislava, Nové Zámky - Nitra alebo Myjava - Trenčín. Ide o trate, kde by prechod na batériové súpravy priniesol okamžité ekologické aj ekonomické prínosy. Príchod batériových vlakov má byť podľa ZSSK aj významným krokom v oblasti ochrany životného prostredia. Zníženie počtu dieselových súprav prinesie nižšie lokálne emisie aj nižší hluk.

Konzorcium Škoda Group - ŽOS Trnava bolo jediným uchádzačom v tendri na nové hybridné jednotky. Výsledok bol známy už v lete, no zmluva nadobudne účinnosť až po definitívnom schválení financovania. Podobné batériové jednotky jazdia už rok aj v Česku, Rakúsku a Nemecku.
