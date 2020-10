Štát odkladá povinnú aktiváciu e-schránok pre bytové spoločenstvá

Bratislava 29. októbra (TASR) - Štát dočasne odkladá povinnú aktiváciu zhruba 11.000 e-schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dôvodom je potreba úpravy súčasnej legislatívy. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa riadia zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý si na zápis predsedu, teda štatutárneho orgánu daného spoločenstva do registra spoločenstiev vyžaduje iba minimum údajov. A to meno, priezvisko predsedu a jeho trvalý pobyt," vysvetlil riaditeľ sekcie ITVS rezortu Peter Kucer s tým, že štát tak nemá k dispozícii presný identifikačný údaj potrebný na sprístupnenie elektronickej schránky konkrétnemu štatutárovi.



MIRRI už má novú legislatívu pripravenú v rámci navrhovaného nového zákona o údajoch, ktorý pôjde čoskoro do medzirezortného pripomienkového konania. "V novele sme navrhli rozšíriť povinné údaje zbierané o predsedoch spoločenstiev o konkrétny identifikačný údaj, teda rodné číslo predsedu daného spoločenstva. Štát tak bude vedieť presne priradiť danú e-schránku konkrétnemu štatutárovi a zabránime tým potenciálnym škodám, ktoré by inak mohli vzniknúť," poznamenal Kucer.



Pre 703 spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré si svoje e-schránky aktivovali dobrovoľne, sa situácia nemení, dodáva rezort. Do ich schránok sú aj budú naďalej doručované úradné rozhodnutia a štát s nimi bude komunikovať iba elektronicky.



Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) postupne aktivuje e-schránky pre právnické osoby zapísané v inom ako v Obchodom registri. Od júna tohto roka takto aktivovala 87 % e-schránok z celkového počtu viac ako 78.880 organizácií a postupne v aktivácii pokračuje. Za štyri mesiace, od júna do októbra, štát do týchto zriadených a aktivovaných elektronických schránok doručil 40.324 úradných rozhodnutí a celkovo na papierovom doručovaní ušetril 172.590 eur.



Ako uzavrel rezort informatizácie, štatutári sa so svojimi otázkami o e-schránkach môžu obrátiť na NASES prostredníctvom call centra (+421 2 35 803 083), alebo prostredníctvom kontaktného formulára na helpdesk.slovensko.sk. "Pracovníci sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8. hodiny do 18. hodiny, v stredu až do 21. hodiny," dodal rezort s tým, že informácie nájdu aj na stránke statutar.sk alebo slovensko.sk.