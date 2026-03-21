Štát plánuje rozšíriť právny rámec pre využívanie autonómnych vozidiel
Samotný návrh legislatívnych zmien očakáva od ministerstva dopravy do konca apríla.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Slovensko plánuje rozšíriť právny rámec pre využívanie autonómnych vozidiel. Ministerstvá majú v priebehu marca pripraviť analýzy právnych predpisov v tejto oblasti v rámci svojej pôsobnosti. Zámer schválila uplynulý utorok vláda. Samotný návrh legislatívnych zmien očakáva od ministerstva dopravy do konca apríla.
„Politika Slovenskej republiky v tejto oblasti by mala byť v úvodnej fáze zameraná prednostne na tie prípady uplatňovania týchto technológií, pri ktorých je možné dosiahnuť rýchly a spoločensky zrozumiteľný prínos a súčasne objektívne vyhodnocovať ich bezpečnosť. V oblasti automatizovaných vozidiel by malo ísť najmä o mestské zóny, logistické areály a koridory, mestskú kyvadlovú dopravu, tzv. robotaxi, automatizovanú logistiku a vybrané režimy na vopred určených komunikáciách alebo v areáloch,“ uviedol Úrad vlády SR vo vládnom materiáli.
Slovensko by sa podľa neho malo zamerať aj na bezpilotné letecké systémy. Kladie dôraz najmä na bezpečnú integráciu do vzdušného priestoru aj pri ich využití pri záchranných prácach.
„Konečným cieľom je, aby regulačný rámec umožnil komerčné služby automatizovanej mobility pre prepravu osôb a tovaru pri súčasnom zabezpečení bezpečnosti cestnej premávky na úrovni porovnateľnej alebo vyššej ako pri ľudských vodičoch, operačného dohľadu prostredníctvom certifikovaných vzdialených riadiacich centier, jasnej zodpovednosti pri incidentoch, certifikácie vozidiel, softvéru a prevádzky a postupného zavádzania prostredníctvom definovaných testovacích fáz,“ píše sa v materiáli.
