Štát po omeškaní vydávania pasov vrátil poplatky za 20.000 žiadostí

Bratislava 15. mája (TASR) - Štát musel v minulom roku za obdobie od 27. marca do 26. apríla vrátiť za omeškané odovzdanie nových pasov poplatky za 20.000 žiadostí. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



„Žiadosti o vydanie cestovných dokladov, ktoré boli prijaté v období od 27. marca 2024 do 26. apríla 2024, boli na pracoviská oddelení dokladov doručené po zákonom stanovenej lehote 60 dní. Z uvedeného dôvodu v súlade so zákonom o správnych poplatkoch boli vybrané správne poplatky za vydanie cestovného dokladu žiadateľom vrátené. Celkový počet takto vrátených poplatkov bol za 20.000 podaných žiadostí,“ uviedla polícia.



Oddelenia dokladov polície zaznamenali v tomto období zvýšený záujem o cestovné pasy a tak nedokázali dodržať lehoty ich doručenia.