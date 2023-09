Premiér: Štát podpísal zmluvu so SE na lacnejšiu elektrinu

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovensko podpísalo zmluvu so Slovenskými elektrárňami (SE) na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Zmluva je platná na roky 2023 a 2024. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii predseda vlády SR Ľudovít Ódor za účasti ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna a generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť.



"Podpísali sme so Slovenskými elektrárňami tzv. implementačnú zmluvu. Domácnosti budú môcť nakupovať elektrickú energiu (silovú zložku) od budúceho roka za nezmenenú cenu, čo je, samozrejme, v týchto ťažkých časoch dobrá správa. Môžeme to urobiť najmä preto, lebo Slovensko vyrába dostatok elektrickej energie. Môžem povedať, že v súčasnosti tretí blok v Mochovciach ide na 96 %. Aj z tohto titulu je v tomto prípade možné dávať v zásade pre domácnosti plošnú pomoc," priblížil Ódor.



Slovenské elektrárne a ich akcionári sa dohodli s vládou na pomoci obyvateľom dodávkami elektriny pre domácnosti za zvýhodnené ceny ešte začiatkom minulého roka. Dodatok k memorandu na dodávky za zvýhodnenú cenu dohodli až do roku 2027.