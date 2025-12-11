Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Ekonomika

Štát podporí modernizáciu Gabčíkova a teplární sumou 125 mil. eur

.
Na snímke vodné dielo Gabčíkovo. Foto: TASR - Jakub Kotian

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Štát podporí modernizáciu Vodného diela Gabčíkovo (VDG) a štátnych teplární sumou asi 125 miliónov eur. Na modernizáciu turbín VDG pôjde 42 miliónov eur a do teplární patriacich pod MH Teplárenský holding 83 miliónov eur. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD).





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci