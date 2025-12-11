< sekcia Ekonomika
Štát podporí modernizáciu Gabčíkova a teplární sumou 125 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Štát podporí modernizáciu Vodného diela Gabčíkovo (VDG) a štátnych teplární sumou asi 125 miliónov eur. Na modernizáciu turbín VDG pôjde 42 miliónov eur a do teplární patriacich pod MH Teplárenský holding 83 miliónov eur. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD).
